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米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

美國ITC針對蘋果、高通兩樁訴訟做出不同裁決

2019-03-28 10:51楊又肇

美國國際貿易委員會 (ITC)稍早針對蘋果與Qualcomm之間兩樁訴訟做出初步裁決，其中在iPhone 7系列機種涉及影響Qualcomm持有數據連接傳輸品質與速度提昇技術專利部分，將建議禁售部分舊款iPhone，但針對Qualcomm以電池省電技術專利要求禁止進口iPhone產品的要求，則是予以回絕

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目前美國國際貿易委員會僅只是做出初步裁決，最終裁決結果依然要等後續審議之後才能完全決定。

從美國國際貿易委員會目前裁決結果來看，顯然蘋果仍具有一定優勢，雖然目前美國國際貿易委員會建議禁售iPhone 7系列機種，但因為目前尚未成為正式決議結果，因此暫時不會影響實際銷售，同時也還不會因此影響其他iPhone機種銷售。

加上美國國際貿易委員回絕Qualcomm以省電技術專利為由要求禁止進口iPhone產品的請求，因此現階段蘋果在美國市場暫時不需要煩惱iPhone產品是否可能面臨禁售問題。即便美國國際貿易委員在今年7月的實際決議結果有所影響，對於蘋果來說也有足夠時間在產品上進行調整，以利維持iPhone產品於市場銷售。

不過，目前蘋果在中國與德國市場則是面臨被裁定侵害Qualcomm專利，使得蘋果在這些地區分別透過重新採用Qualcomm提供數據晶片，以及藉由韌體更新避開侵權問題。

而針對美國國際貿易委員所作出初步裁決，蘋果方面也發出聲明表示感到滿意，同時也直指Qualcomm始終對於技術專利形成壟斷問題避談，更認為Qualcomm這樣的行為將影響市場創新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果專利高通

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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