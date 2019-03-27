AI看面相用直銷手法 宗教網路化成趨勢

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雖然已經是依靠科技的時代，仍然有非常多民眾還是非常迷信算命及星座，由於網絡的普及，竟出現了APP代客拜拜的服務，除此外還多了許多宗教活動，讓繁忙的民眾多了一種選擇。

隨著手機與人們的生活越來越成為一體後，商人也將腦筋動到了宗教信仰上，據大陸新浪新聞報導，許多經營宗教信仰的網頁，收入來源並不是來自於廣告，而是提供名額幫忙算命，預約制的方式每次不到十分鐘就搶購一空，微信上更有諮詢90分鐘5600元的價格，最高等級的算命先生更是高達46000元左右，這種網路發達的時代，不僅沒有消除人們的迷信，AI技術還幫玄學變得高科技了。

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除了自己架設的網頁及APP，在淘寶上只要搜尋「算命」就會出現上百家店舖，統計從2015年至今，在中國獲得融資的網絡命理公司就有20家，可見這個行業的火熱程度。除了一對一的諮詢外，AI看面相的軟件也非常熱門，甚至有號稱通過人工智慧看面相，準確率達95%的程式。

在某款看面相的APP測試中上傳多張不同人的照片，卻出現了一些相似的話術，不免令人懷疑測得結果只是複製貼上，甚至傳出這款APP會熱門是因為用「直銷」方式，透過不同的分級招收下線，因此就有了成千上萬人使用。用網絡來進行宗教活動，到頭來只是因為AI技術可以24小時不間斷的服務人們，以及利用高科技來減少迷信的感覺，至於可信與否就依個人怎麼看待了。