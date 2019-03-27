一踏進店就知你想點大麥克！麥當勞也搞機器學習

分享 facebook 速食店龍頭麥當勞（McDonald’s ）於周一收購了專注於機器學習建議的科技公司Dynamic Yield；而這間公司的演算法能夠收集關於所有的客觀數據，並提供消費者選購建議或更適合的選擇，就不用總是靠服務人員詢問客人說「今天要來一份最新口味的培根大麥克嗎？」

據外媒表示，麥當勞砸了重金至少3億美元來進行收購。麥當勞執行長史蒂夫·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）在一份聲明中表示「技術是我們增速成長計劃（Velocity Growth Plan）的關鍵要素，透過這樣的演算法能夠為我們的客戶提供更多及更便利的互動體驗」。

據了解，這款 Dynamic Yield 的演算法，試圖利用客戶及客觀數據來向消費者售出更多東西。麥當勞聲稱能夠根據天氣、時間或季節主打…等自動調整螢幕上所顯示的餐點推薦內容。

類似於亞馬遜（Amazon）實體店面，根據消費者在購買的產品來進行分析，並且配合如天氣之類的外在因素，來演算出最適合消費者的產品並立即顯示在點餐螢幕上。這套應用不論是應用在店內點餐或者是「得來速」點餐方式，對於麥當勞而言都有更大的機率售出更多的產品。

例如，若是麥當勞在總是特別炎熱的台灣使用這套系統，在夏天的電子螢幕上可能就會很常推薦消費者購買「OREO冰炫風」。

麥當勞在2018年已在美國多個地點進行測試。很明顯地麥當勞非常滿意測試結果，並計畫將於2019年於美國各地推出，並在之後推往國際市場。

在大數據的時代，所有產業都在致力於獲取更多資訊來銷售更多產品。在未來也許會有一天連速食店都採取顧客實名化，透過人臉辨識一走進店裡的點餐櫃檯，螢幕會自動詢問您是否要點最常吃的「大麥克」或「麥克雞塊餐」。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》