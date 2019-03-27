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這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

列為智慧台灣計畫項目之一 Google for Jobs求職服務在台上線

2019-03-27 15:47楊又肇

前身為Google Hire，並且在Google I/O 2017宣布更名為Google for Jobs的求職服務正式在台上線，其中整合Google Search、人工智慧技術，同時藉由整合第三方業者提供職缺資訊，例如台灣目前已經與104人力銀行、1111人力銀行、518人力銀行、yes123求職網、Jobs77、LinkedIn、Michael Page、Recruit Net在內線上求職服務合作，讓數十萬個工作職缺可藉由Google Seach服務媒合。

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如同先前介紹，Google for Jobs並非以特定服務形式呈現，而是直接整合在Google Search服務內，藉由手機GPS定位、輸入關鍵字詞，以及人工智慧系統自動媒合鄰近合適的工作機會，讓使用者可以直接便利地透過Google Search尋找適合職缺。

不過，由於此項服務近期才開始在台灣地區依序上線運作，因此並非所有使用者都能立即使用，同時在上現階段也會有一些功能還需要作調整，因此預期要過幾天才會陸續開放所有用戶使用，並且可以配合推播功能提示鄰近適合工作職缺資訊，藉此加速媒合工作合適人才。

目前Google for Jobs主要會以合作業者所提供職缺資料庫媒合為主，若一般公司行號希望藉由Google Search推廣職缺機會的話，其實也能與Google進行合作。至於Google合作此類資料內容，主要還是以資訊媒合使用為重點，並不會將此類資料用於其他用途，同時使用者實際應徵時，其實也會透過Google Search結果直接連接到第三方業者所提供服務完成進一步的應徵投遞。

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而隸屬智慧台灣計畫項目之一，Google表示Google for Jobs便是希望讓職缺搜尋變得更加簡單，藉此協助中小企業能以更快速度找到合適人才，同實也能活絡台灣就業市場。

另外在人才培育方面，除了先前藉由智慧台灣計畫協助培育人工智慧、數位行銷等技術人才，Google在今年度的智慧台灣計畫中，更宣布啟用第一個在台灣推行的Google.org專案，透過資助100萬美元金額協助均一平台教育基金會，協助其以人工智慧技術推動包含科學、材料、工程、數學在內STEM教育系統，配合供、退休教師所組成非營利課輔機構培訓講師，讓學習資源不足，或是學習進度較慢的弱勢學生可以獲得更好學習成果，藉此加快消弭台灣地區約100萬名國中生、小學生學習落差現象，進而提昇未來競爭力

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

工作求職競爭力Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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