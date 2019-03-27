Google擴大投資台灣 持續推動Google Assistant在內應用生態

宣布將在新北市板橋區遠東通訊園區建立全新辦公大樓，同時強調持續擴大在台投資人工智慧與數位行銷技術人才，Google再次宣布打造2019年度智慧台灣計畫，預計藉由人才、經濟與生態系三大主軸擴大投資台灣發展。

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從去年宣布以11億美元投資HTC，並且深入在台布局軟硬體技術發展，同時更將Pixel品牌手機帶進台灣，同時也把繁體中文版Google Assistant帶給台灣地區消費者使用，除了帶動12倍使用人數成長之外，更與KKBOX、愛料理、friday音樂、MyMusic、BUS+等服務串接，讓使用者可以透過聲控方式操作app功能，另外也在今年台北元宵燈節結合Google Assistant服務，藉此呈現Google Assistant在日常生活場景應用可能性。

而為了擴大Google Assistant在台灣市場普及應用，Google也宣布將與更多在地開發者合作Actions on Google設計工具，藉此讓更多在地服務能與Google Assistant數位助理服務銜接，方便使用者透過更直覺互動方式使用在地服務。

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藉由Google Assistant應用為例，Google表示將會持續擴大在台生態系發展，其中更包含詳愈投資在地媒體產業，從去年開始在台推動的Google新聞實驗室 (News Lab)，讓更多新聞從業人員與傳播學院師生可具備事實查核能力，並且持續藉由Google News Initiative (GNI)計畫投資在地媒體，目前包含EBC東森電視、The News Lens關鍵評論網，以及天下雜誌都已經獲得此項計畫資金挹注，藉由新技術開發新型態新聞內容。

另外，針對台灣內需市場逐漸縮小，同時面臨少子化、人口高齡化，以及更大數位化挑戰，Google也宣布與台灣經濟研究院合作公布《台灣企業跨境關鍵報告》，透過Google Search、台灣政府公開數據研究分析，期望能引導台灣企業調整出口成長策略，並且針對科技、電商、旅遊與手機遊戲四個產業，個別分析在印尼、越南、泰國、馬來西亞與菲律賓市場發展潛力。

Google認為，台灣過去仰賴製造出口為主的市場模式，接下來應該更傾向結合科技、智慧化內容，並且著重使用者體驗，藉此在造技術出口轉型可能性，並且強調掌握先機、因地制宜、品牌差異化等轉型重點，藉此加快成長機會。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》