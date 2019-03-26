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Google宣布於遠東通訊園區建立全新辦公園區 預計擴大招募人才

2019-03-26 14:27楊又肇

去年來台宣佈以11億美元投資HTC，並且確定在台推行更多Google自有Pixel品牌硬體產品之後，Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh今日 (3/26)再次來台宣佈將在位於台灣新北市板橋區的遠東通訊園區建立全新辦公園區，預計在2020年底前開始分批搬遷部分團隊，除了預期帶動Google台灣在台兩倍成長機會，更預計在台招募數百個工作職缺，並且持續與台灣供應鏈建立深遠合作關係。

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就Rick Osterloh說明，Google在先前其實已經比較過不少地點，最後選擇遠東通訊園區的原因，不僅是考量遠東集團旗下遠傳電信已經在此建置5G網路實驗室，同時也在諸多條件符合Google需求，並且具備可容納現有團隊兩倍人數的足夠空間。

未來台灣團隊預計在2020年底前分批移至新辦公園區之外，未來台北101辦公室依然會維持使用，同時位於HTC新店總部的Google團隊也會有部分移到新辦公園區，讓負責相同研發項目的團隊成員可以在相同地點工作，藉此提昇整體工作效率。

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同時，Google台灣董事總經理簡立峰也宣布去年開始推行的智慧台灣計畫，目前已經順利達成在人工智慧技術培訓超過5000人，以及在數位行銷培訓超過5萬人的目標，今年更準備讓人工智慧、數位行銷、雲端工具、內容創作在內教育訓練在台擴大發展，預計將在2020年底前讓1萬人可以接受人工智慧基礎課程訓練，並且讓2萬名開發者可受益於雲端與人工智慧技術訓練，另外也預期可讓10萬人獲得數位行銷知識。

就Google說明，未來將進一步降低人工智慧知識學習門檻，其中包含藉由Machine Learning Day學習專班，藉由實作與工作坊形式協助企業導入機器學習知識，而針對學校等合作機構更計畫合作培育80名人工智慧種子教師，將Google的人工智慧技術傳授給更多學生、教師與開發者，在開發者方面也將透過開發者社群等資源，藉由線上、線下培訓計畫加強與開發者互動連結。

另外，針對一般大眾與企業學習需求，Google將會透過新北社企‧電商基地開設學習課程，另外也將Google數位學程內容納入台中逢甲大學、高雄中山大學的學分課程，讓學生在校期間即可獲得專業數位行銷知識。

Rick Osterloh表示，未來除了持續在硬體項目持續在台投資發展，其中涵蓋Pixel系列產品到雲端伺服器應用產品，同時也會持續投資台灣在地人才，並且著重扶持女性開發者人才培育，接下來預期藉由全新辦公園區讓台灣團隊達成兩倍成長目標之餘，更計畫協助推動台灣產業成長。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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