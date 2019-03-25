LINE財務長預期藉由新金融科技推動台灣業務成長

LINE Financial日前宣佈由台北富邦銀行、中國信託商業銀行、渣打國際商業銀行與聯邦銀行四間銀行業者，以及包含遠傳電信與台灣大哥大擔任策略股東，共同加入純網銀執照申請籌備團隊，並且於今年2月14日正式遞交申請純網路銀行業務之後，LINE財務長黃仁埈更在今日 (3/25)來台分享純網銀服務將能為台灣市場帶來什麼樣的發展助力。

LINE財務長黃仁埈 (中間者) 分享 facebook

根據黃仁埈說明，LINE之所以能有實力佈局金融科技發展，最主要還是在於本身具備超過4億規模的全球用戶人數，每天傳遞超過260億組資訊量，因此具備充足的線上安全技術，同時也足以對應安全的金融交易應用。

舉例來說，過去以來在LINE Pay服務推行之下，由於藉由LINE Points點數作為使用誘因，配合LINE Pay便利的掃碼支付使用體驗，很快地在台灣等地區改變傳統以金錢、信用卡為主的交易模式。

LINE在未來發展規劃中，更期望藉由結合全新金融科技、針對用戶需求打造合適的金融應用，讓使用者可以透過LINE服務使用各類金融服務，例如先前LINE Financial已經在日本地區推行保險、投資相關業務，更與瑞穗銀行等機構合作提供小額金融貸款，在印尼地區更打破受限多島地理環境情況，讓純網銀服務可以藉由手機廣泛使用，甚至不受實體銀行營運時間限制，隨時可以透過手機處理金融相關業務。

依照LINE的想法，LINE Financial業務在台順利推行的話，將可順利銜接台灣相對成熟的金融市場，同時使用者普遍對於新服務、技術有較高接受度，加上過去LINE Pay等服務在台灣已經奠定深厚使用體驗，將可讓LINE Financial未來推行業務更快被市場接受、使用。

同時在台灣政府目前高度支持打造數位金融環境，未來也預期可藉由全新金融技術推動更多業務成長，另一方面也能加速推動金融科技資安能力、技術人才成長。

而就LINE台灣進一步說明，強調未來將會依循台灣法規建議在地IDC (Internet Data Center)機房，並且將所有台灣地區用戶使用資訊以在地形式保存，同時也期望可藉由LINE Bank服務推動更多在台投資與新創扶植。

對於LINE為什麼要進入金融業務發展，黃仁埈表示同樣還是圍繞在LINE服務希望拉近人與人，以及人與資訊的距離，並且貫徹LINE作為生活資訊入口的服務理念。不過，對於接下來預計在台灣地區推行的LINE Financial相關金融業務，以及實際運作形式，暫時還沒有辦法具體對外說明，僅強調會包含金融存匯相關服務，但對於是否會比照日本在內推行地區提供保險、小額借貸等服務，目前還無法確定。

目前除了LINE Financial在台遞交申請純網銀業務，另外還有包含中華電信、兆豐銀行組成團隊成立的「將來銀行」，以及由樂天國票團隊成立的「樂天國際商業銀行」，預計爭取金管會規劃核發的兩張純網銀營運執照。

針對一旦無法順利取得純網銀營運執照的情況，黃仁埈透露將會考慮透過其他方式達成LINE Financial在台提供服務目標，但具體做法依然會先以能夠順利取得純網銀營運執照的情況作規劃，暫時還不會考慮其他備案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》