亞馬遜計畫在行動版app加入影音廣告 爭取更大廣告營收

過去始終避免在自家服務內銷售廣告版面，僅以價格資訊、產品敘述或消費者評論內容吸引用戶關注的亞馬遜，在日前開始向第三方賣家提供頁面上方的廣告版面銷售之後，目前也計畫在行動版app內加入影音廣告內容，藉此增加更龐大的廣告營收機會。

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雖然本身依然以電商業務運作為主，但自從開始在商品搜尋結果頁面置入廣告內容，並且對外開放銷售廣告版面之後，顯然亞馬遜也計畫透過廣大的手機app使用規模創造更多廣告營收機會。

依照相關消息說法，亞馬遜已經在iOS平台上的亞馬遜服務app中測試影音廣告內容，預計將會在今年稍晚時候在Android平台app加入相同設計，讓使用者透過app搜尋所需商品時，能夠出現符合相同或類似內容的影音廣告，進而可吸引使用者點按觀看，甚至在後續產生實際消費行為。

相比Google、Facebook等網路服務商所提供廣告內容，亞馬遜的作法顯然更容易吸引使用者觀看、點按，畢竟使用者在亞馬遜服務app原本就有搜尋特定商品的購買意願，因此出現符合需求的廣告內容時，透過點按產生購買結果的比例將會更高。

相比其他服務業者，目前亞馬遜在美國境內幾乎拿下約50%左右的網路線上購物平台使用比例，加上越來越多使用者均以手機觀看影音內容時，亞馬遜此時選擇搶進行動影音廣告市場，顯然可以爭取更多獲利機會，同時也能進一步促使本身服務平台購物比例提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》