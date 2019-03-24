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Razer證實將與騰訊深入合作 未來仍有機會推出新款手機產品

2019-03-24 13:12楊又肇

先前曾傳出華碩將與騰訊攜手打造新款ROG Phone，但雙方合作關係可能因Razer介入而生變消息，稍早由Razer證實將在硬體、軟體與服務三方面與騰訊展開深度合作。

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在Razer稍早於GDC 2019公布消息，確認未來騰訊所推行手機遊戲將會針對Razer硬體進行最佳化，其中包含Razer推行手機產品，以及對應手機使用的控制手把配件，同時騰訊所推行手機遊戲也將配合Razer手機內的Razer Cortex提供最佳化調整，將可讓使用者在Razer手機上流暢執行騰訊手機遊戲。

而在服務方面，未來騰訊手機遊戲將可對應Razer Pay、虛擬點數Razer Gold與Razer Silver，讓Razer服務可以更廣泛與騰訊遊戲市場緊密結合。

Razer與騰訊攜手合作，意味日前華碩原本有意與騰訊合作的情況告吹，而預期將使Razer手機業務發展能注入全新活水，並且讓Razer Phone系列產品能持續精進硬體研發，在軟體應用方面則能藉著騰訊遊戲市場規模連結更多玩家族群，甚至可以打入騰訊帶動的龐大手機遊戲電競市場，讓Razer手機能有更大發展空間。

雖然目前市場對於遊戲手機發展看法，多半認為是雷大雨小的情況，原因主要在於絕大多數的手機其實都可以流暢地執行遊戲內容，並沒有太大需求透過特別加強遊戲執行表現的手機產品遊玩，但若遊戲手機能在軟硬體之外銜接更大遊戲市場支援，並且深入市場需求連結，預期將能帶動更大市場需求。

同時，因為獲得與騰訊深入合作機會，代表Razer接下來依然有可能推出Razer Phone 3，進而在遊戲手機市場持續與黑鯊、華碩、Nubia在內打造遊戲手機的廠商競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Razer騰訊

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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