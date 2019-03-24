親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

吳敦義提被動徵召韓國瑜 朱立倫：要徵召就大大方方

提昇執行效能 NVIDIA針對開發者提供Creator Ready Drivers計畫

2019-03-24 13:26楊又肇

相較去年在GDC 2018期間以RTX即時光影追跡技術應用作為展示主軸，NVIDIA今年在GDC 2019期間除了宣佈將讓GeForce GTX系列顯示卡也能加入使用RTX即時光影追跡技術之外，更針對開發者推出Creator Ready Drivers計畫。

分享

相較針對遊戲玩家提供的Game Ready Drivers計畫，主要針對內容創作者、遊戲開發者打造的Creator Ready Drivers計畫將會針對主流設計工具進行最佳化更新，並且適用於Pascal、Volta，以及Turing顯示架構設計的GPU，分別支援近年來推出的GeForce或Quadro系列顯示卡產品。

目前Creator Ready Drivers計畫首波釋出驅動程式版號為419.67，主要針對Blender Cycles渲染工具提昇13%渲染效能表現，同時針對CINEMA 4D、Premiere Pro CC，以及Photoshop CC帶來8%至9%執行效能提昇。

另外，NVIDIA也進一步與Unity、Unreal Engine在內遊戲引擎合作，除了帶來更好的顯示卡渲染效率表現，更能進一步發揮RTX即時光影追跡技術效果，藉此讓內容創造者、遊戲開發者能以此打造虛擬場景更加真實的遊戲內容，而玩家也能以此獲得更加真實的視覺感受。

至於在AMD方面，除了同樣宣佈將與更多遊戲引擎合作，讓旗下顯示卡產品也能發揮更高的即時光影追跡效果，更透過GPUOpen提供包含針對DirectX 12、Vulkan及OpenCL在內API內容最佳化的Radeon GPU Profiler (RGP) 1.5與Radeon GPU Analyzer (RGA) 2.1，更可藉由Microsoft PIX AMD專屬GPU資料支援，讓Radeon顯示卡可配合DirectX 12發揮更好遊戲效能表現，其他也包含針對音效提昇打造的AMD TrueAudio Next (TAN)，以及可讓AMD Radeon FreeSync 2技術有更好HDR顯示輸出表現的範本內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Razer證實將與騰訊深入合作 未來仍有機會推出新款手機產品

2019-03-24 13:12

亞馬遜計畫在行動版app加入影音廣告 爭取更大廣告營收

2019-03-24 13:05

觀點／少了顯著「新品」的GTC 2019，黃仁勳如何證明NVIDIA營收獲利本事？

2019-03-22 16:04

Google將藉由具獎勵性質的互動廣告 連帶延長遊戲使用週期

2019-03-22 14:46

黃立成區塊鏈最新力作Machi X 買版權就是買幣！

2019-03-21 22:17

富士康藉電腦視覺加速代工產線運作效率 未來目標實現全自動化應用

2019-03-21 11:46

雲端串流遊戲服務不影響NVIDIA顯示卡市場發展 反而能帶動全新成長機會

2019-03-21 11:45

黃仁勳認為 NVIDIA有能力打造更聰明自駕系統

2019-03-21 11:33

熱門文章

Razer證實將與騰訊深入合作 未來仍有機會推出新款手機產品

2019-03-24 13:12

亞馬遜計畫在行動版app加入影音廣告 爭取更大廣告營收

2019-03-24 13:05

無光碟版Xbox One S All-Digital將於5/7開放銷售，同捆三款數位版遊戲

2019-03-24 13:26

提昇執行效能 NVIDIA針對開發者提供Creator Ready Drivers計畫

2019-03-24 13:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top