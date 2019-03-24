提昇執行效能 NVIDIA針對開發者提供Creator Ready Drivers計畫

相較去年在GDC 2018期間以RTX即時光影追跡技術應用作為展示主軸，NVIDIA今年在GDC 2019期間除了宣佈將讓GeForce GTX系列顯示卡也能加入使用RTX即時光影追跡技術之外，更針對開發者推出Creator Ready Drivers計畫。

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相較針對遊戲玩家提供的Game Ready Drivers計畫，主要針對內容創作者、遊戲開發者打造的Creator Ready Drivers計畫將會針對主流設計工具進行最佳化更新，並且適用於Pascal、Volta，以及Turing顯示架構設計的GPU，分別支援近年來推出的GeForce或Quadro系列顯示卡產品。

目前Creator Ready Drivers計畫首波釋出驅動程式版號為419.67，主要針對Blender Cycles渲染工具提昇13%渲染效能表現，同時針對CINEMA 4D、Premiere Pro CC，以及Photoshop CC帶來8%至9%執行效能提昇。

另外，NVIDIA也進一步與Unity、Unreal Engine在內遊戲引擎合作，除了帶來更好的顯示卡渲染效率表現，更能進一步發揮RTX即時光影追跡技術效果，藉此讓內容創造者、遊戲開發者能以此打造虛擬場景更加真實的遊戲內容，而玩家也能以此獲得更加真實的視覺感受。

至於在AMD方面，除了同樣宣佈將與更多遊戲引擎合作，讓旗下顯示卡產品也能發揮更高的即時光影追跡效果，更透過GPUOpen提供包含針對DirectX 12、Vulkan及OpenCL在內API內容最佳化的Radeon GPU Profiler (RGP) 1.5與Radeon GPU Analyzer (RGA) 2.1，更可藉由Microsoft PIX AMD專屬GPU資料支援，讓Radeon顯示卡可配合DirectX 12發揮更好遊戲效能表現，其他也包含針對音效提昇打造的AMD TrueAudio Next (TAN)，以及可讓AMD Radeon FreeSync 2技術有更好HDR顯示輸出表現的範本內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》