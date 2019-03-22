Google將藉由具獎勵性質的互動廣告 連帶延長遊戲使用週期

針對手機遊戲內的廣告模式，Google在此次GDC 2019期間提出能與遊戲生命週期緊密連動的廣告設計，透過互動、獎勵等方式吸引使用者觀看，同時也能藉此帶動遊戲內容使用率。

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依照Google的觀察，在手機遊戲內的廣告使用模式，與一般app中的廣告所反應點擊意願明顯不同，越是可以互動，同時藉由獎勵項目吸引點擊的廣告內容，往往可以更吸引目光。

甚至配合遊戲生命週期擬定不同形式廣告，例如在遊戲實際推出前顯示提前註冊廣告，或是在遊戲開放遊玩時提供額外獎勵的互動廣告內容，多半都能吸引使用者觀看、點擊互動，尤其後者的操作除了可以精準吸引使用者點擊之外，更可藉由提供額外獎勵讓使用者持續黏著在遊戲內容，比方廠商可以透過廣告互動提供額外虛寶，或是額外的闖關生命值，如此即可刺激廣告互動營收，同時也能加強使用者繼續遊玩遊戲的意願。

在此之前，其實Google就已經提供可在遊戲中加入觀看一定時間長度影片，即可額外獲得遊戲虛寶等內容的廣告模式，同時廣告主可以針對需求調整6秒到60秒之間不等長度的影片長度。同時，在有一定誘因吸引之下，通常使用者會更願意點擊廣告，甚至在廣告內容進行互動。

以目前手機遊戲使用人數，約在全球超過22億名遊戲使用者佔據高達95%比例，因此Google強調在手機遊戲裡的廣告獲利機會相當顯著。不過，當絕大部分的手機遊戲內容依然由大型發行商佔據多數遊玩流量，獨立開發者或小型遊戲開發商如何透過廣告獲利，顯然就變成是全新挑戰課題。

其中，遊戲本身內容是否足夠吸引人，其實依然是重點項目，其次就是如何改善廣告內容在遊戲中造成視覺、遊玩體驗妨害問題。

就廣告內容本身來看，其實無論做得多精美，對於許多人而言都會造成妨礙，因此藉由獎勵互動模式吸引使用者點擊，將會成為接下來的廣告主流使用模式。而除了Google，目前包含Facebook、騰訊、百度都陸續導入相同廣告模式，蘋果原本有意禁止具獎勵性質的互動廣告內容，但後續也同意此類廣告用於iOS app。

對於遊戲廠商而言，此類具獎勵性質的互動廣告內容，不僅能帶來廣告互動營收，更能吸引使用者持續遊玩遊戲內容，雖然本質上確實還是充滿干擾的廣告內容，但可藉由特定誘因吸引使用者點擊，並且將獎勵內容應用在遊戲，進而讓遊戲生命週期可以因此往後延伸。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》