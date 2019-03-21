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黃立成區塊鏈最新力作Machi X 買版權就是買幣！

2019-03-21 22:17INSIDE

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「音樂人被科技牽著鼻子走很久了！」在窗明几淨的秘銀辦公室裡，麻吉大哥黃立成用沈穩卻充滿熱情的態度對筆者說著他的最新力作Machi X 。

「虛擬版權交易平台」Machi X是黃立成繼秘銀之後推出的區塊鏈新服務。用最簡單的話來解釋，就是把音樂著作權直接做成以太坊ERC-20的Token上架販售，大眾可以直接刷信用卡，或是用穩定幣USDT、DAI購買。當然這些Token價格會漲幅，大眾可以自由在平台上購入或出售。（編註：適法性說明將在文章最後註解說明。）

聽起來有點破天荒，但也十分符合黃立成踏入科技創業圈以來一直秉持「先做再說」的態度。

「這其實是對創作者、粉絲都是雙贏。創作者除了賣唱片跟周邊商品、辦演唱會以外，還可以活用自己的著作權，販賣創造收入。另一方面讓粉絲某種程度上當唱片的小老闆，看好哪個音樂就買哪個幣；你買哪個幣，你就是哪個幫。」黃立成介紹。

他舉例很多跟音樂有關的社群平台，一開始在成長期遇到音樂著作權問題都直接跳過，等成長到一定規模才會回來重視；但科技、社群平台成長了，也把音樂原本應該一起成長的價值也拉走了。

但有了創辦秘銀的經驗，他這次選擇把音樂版權「Tokenization」（代幣化），透過交易培養市場價值，來當作為音樂人在科技領域奪回自主權的武器。「我的音樂圈朋友都看好，但坦白說，都不懂。沒關係，因為這是全新的事物；我現在就是把區塊鏈世界的文化拉近這個圈子，做出新東西。」黃立成說，走過幣圈一趟，黃立成自述至今還是以太坊堅定擁簇者看好它的社群力量，「我就是以太幫！」

一旦大家都接受、習慣音樂版權變成代幣這件事成真，那後續像授權、甚至就連「計算公播次數」讓創作者真正能回收公播收入這些事都做得到。而且音樂還只是第一步，接下來書籍、電影的著作權都會是Machi X涉獵的對象。

黃立成說，他之前不是沒動過把藝人代幣化的主意，也做過很多案例研究。（參照：VALU燒完帶來新土壤：ICO 會是網紅們的新希望嗎？）不過那種買100萬枚幣就享有跟藝人見面、吃飯等VIP服務的做法，對他來說太模糊，不是一個好模式。「但版權就不一樣了，是貨真價實的東西。」

目前有黃立行《音浪》、方大同《黑白灰》等音樂已在架上
目前有黃立行《音浪》、方大同《黑白灰》等音樂已在架上
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某方面來說，這也是他選擇黃立行《音浪》做為首波主打產品，而非自己音樂的原因。「我有掙扎過，但賣自己 Token 好像會被人『在行銷自己』之類的閒話，不要臉，不行。但弟弟就可以了，我還跟他說你不能拿其他沒那麼紅的歌來，要放就放《音浪》！」

不過話說回來，Machi X 會想出手控制過度炒幣，甚至跟 VALU 事件一樣，藝人全數清空賣出大噱一票的狀況嗎？面對這個提問，黃立成說「不，跟趙長鵬（幣安創辦人）講得一樣，做好你自己該做的研究。但著作權確實比你說的『人幣』有保障。」

那會想把這些音樂版權 Token 拿去其他交易所上架嗎？黃立成說當然使用者之間的交易他管不著，他也希望這些 Token 有好的流通性。但最終目地是要用音樂翻轉市場，「我當然是希望 Machi X 起來，別的交易所倒啊。」他笑稱。

註一：官方員工解釋，Machi X 會跟歌手、作詞或作曲者以轉讓方式購得一首歌的部分「著作財產權」，再把這份著作權的部分（例如50%）製作成 Token 比照商品販售，所以實質上不會有消費者或第三方 100% 購入該歌曲著作財產權的情形發生。

註二：那購入 Token 的使用者會獲得公播等收入嗎？Machi X 法務方表示製作成 Token 就成了商品，跟消費者是進行商品買賣而非著作權轉讓。

註三：（PM 9：22更新）Machi X 官方表示，持幣者擁有的虛擬版權代表擁有該歌曲的詞曲權益，[收入/版稅/分潤]未來會透過合法管道回饋給持幣者。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

黃立成區塊鏈創業虛擬貨幣

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
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