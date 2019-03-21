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八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

蘋果希望培養年輕人自主分辨假新聞能力

2019-03-21 11:30楊又肇

相較其他廠商對於假新聞問題的改善方式，蘋果反而希望培養年輕人對於新聞內容真偽的分辨能力，因此與其設法杜絕假新聞內容，更與美國新聞識讀計畫 (News Literacy Project,NLP)、Common Sense，以及義大利非營利組織Osservatorio Permanente Giovani-Editori合作，藉此加強年輕用戶族群對於新聞內容真偽判別敏銳度。

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依照蘋果的說明，縱使本身打造的新聞訂閱服務內容均取自具公信力的資訊來源，並且致力呈現高品質新聞內容閱讀體驗，但仍希望能進一步提昇使用者對於新聞真偽的分辨敏銳度，意味相比透過各類方式阻絕假新聞氾濫現象，蘋果認為協助使用者培養分辨新聞內容真偽能力，其實更為重要。

在與美國、歐洲境內非營利組織合作裡，蘋果希望從年輕族群開始協助培養更敏銳的新聞真偽分辨能力，並且能從個人理解認知，並且透過進一步查證等方式，降低假新聞所產生影響，而這樣的理念其實也是美國新聞識讀計畫等單位致力推崇想法。

從蘋果的想法來看，與其透過各類方式杜絕假新聞內容滲透，認為讓新聞閱讀者本身建立分辨新聞內容真偽能力其實更加重要，畢竟從目前假新聞氾濫情況幾乎難以阻絕情況，閱讀者本身能夠自主分辨哪些內容是假新聞的話，將能更有效率減少假新聞擴散傳播機率，進而達成間接減少假新聞產生影響比例。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

假新聞蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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