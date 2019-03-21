43億歐元罰金壓力 Google在歐盟境內調整Android內容使用條款

對於去年遭歐盟裁罰高達43億歐元，使得Google在歐洲地區必須鬆綁Android作業系統服務申請綁定條款，而稍早則是在更新中讓歐盟地區的Android作業系統使用者可選擇使用Chrome或Google以外的瀏覽器app，同時也能選擇其他搜尋引擎作為預設服務。

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根據Google說明，在接下來於歐盟地區推行的Android作業系統，將會以明顯且主動詢問形式，讓使用者知曉能在Android作業系統中選擇使用不同瀏覽器，同時也能選擇其他搜尋引擎作為預設服務。

另外，如同先前負責Android與Chrome業務的Google副總裁Hiroshi Lockheimer說明，未來Google也將進一步針對Google Play使用服務授權做調整，日後將開放採用Android作業系統打造產品的廠商可以自行安裝不同預設app服務，同時在搜尋結果中的廣告內容也重新做了調整，讓使用者能直接進入搜尋結果頁面，透過該網站線上支付方式訂購商品，而非以往直接透過搜尋結果呈現購物車功能結帳。

而Google之所以在歐盟管轄地區做出這些調整，最主要還是面臨歐盟監管機構所施加壓力，要求Google不得藉由Android市佔優勢持續加強本身服務使用率，避免在市場發展形成壟斷局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》