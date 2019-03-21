搭配全新串流影音服務推出 蘋果新聞訂閱服務可能更名

相關消息指出，蘋果預計在美國西岸時間3月25日揭曉全新內容訂閱服務中，可能包含將現有新聞 (Apple News)訂閱服務更名為新聞雜誌 (News Magazines)。

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在先前消息中，蘋果計畫推出的訂閱服務仍無法獲得多數大型內容廠商支持，其中包含紐約時報、華盛頓郵報在內大型內容廠商可能無法接受蘋果要求獲取50%訂閱服務營收，而內容廠商所獲取營收還必須依照用戶使用時間比例分配的條件。

同時，蘋果在新款訂閱服務要求合作廠商必須至少提供一年內容，但部分內容廠商則希望與蘋果簽訂更短合作時間，其中可能希望以試水評估形式合作，若最終認為蘋果合作模式不符合預期，或是造成額外負擔的話，即可趁早抽離。不過，似乎也有內容廠商希望獲得與蘋果更長合作時間，因此希望能簽訂更長合作約期。

至於先前傳聞蘋果新款訂閱服務將以每月10美元方式計費，但相關消息也透露目前最終收費模式也可能面臨調整，因此暫時還無法確認具體收費價位。

而現階段多數加入蘋果新聞訂閱服務的廠商，多半是先前Texture尚未由蘋果收購便已簽訂合作，其中包含Wired、紐約客雜誌、Meredith's People在內雜誌內容，而目前維持每月10美元訂閱費用，因此包含華盛頓郵報、紐約時報、華爾街日報在內每月訂閱費用至少從10美元起跳的內容，多半未加入蘋果訂閱服務合作，加上蘋果要求50%比例營收分潤，似乎更難以吸引這些內容加入合作。

其他讓內容廠商產生擔憂的部份，還包含蘋果新聞訂閱服務並未額外推行Android平台版本，因此加入蘋果合作反而可能減少內容讓更多用戶訂閱機會。

蘋果預計在美國西岸時間3月25日揭曉旗下全新內容訂閱服務，除了可能將現有新聞訂閱服務更名，同時也計畫推出全新原創影音內容訂閱服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》