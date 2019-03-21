黃仁勳認為 NVIDIA有能力打造更聰明自駕系統

針對日前美國加州車輛監理局 (Department of Motor Vehicles，DMV)公佈由業者自行提供數據製作的2018年度自駕車解除自駕 (disengagement)報告，顯示Waymo旗下測試車輛解除自動駕駛系統，改為手動操作介入的比例最低，而過去曾經NVIDIA自動駕駛系統設計的Uber，以及傳聞打造自駕車系統的蘋果，在整體表現反而呈現最低的情況，NVIDIA執行長黃仁勳在稍早訪談時對此表示，NVIDIA有能力打造更聰明的自動駕駛系統，甚至能一舉超越Waymo現行表現。

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事實上，相比Google投入自駕車系統訓練規模，NVIDIA在過去主要還是著重打造更聰明的超級電腦系統，讓車輛可以藉由更高運算效能對應即時路況反應，以及更精準的電腦視覺判斷效果。而在去年推出可讓自駕系統在虛擬環境中持續學習的Drive Con​​stellation模擬訓練平台，甚至與德國萊茵認證TÜV SÜD，以及美國先進認證實驗室AVL攜手合作，針對自駕車訓練成果擬定完整驗證評估標準，藉此讓自駕車系統能獲得等同合法證照般的標準認證，進而提高自駕系統運作可靠度。

黃仁勳認為，目前NVIDIA已經具備打造超級電腦能力，同時目前也積極布局各類軟體技術應用，同時也強調藉由開放架構與更多車廠合作，加上藉由Drive Con​​stellation模擬訓練平台持續累積學習里程與相關驗證，將可在更短時間內累積大量上路行駛經驗，甚至可以針對惡劣天候場景持續訓練，讓自駕系統可以在不同行駛路況更正確做出應變判斷。

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在此次GTC 2019期間，NVIDIA提出名為安全力場 (Safety Force Field)的行車路徑規劃技術，讓車輛在行進間可以確保安全，在車對車、車對道路等狀況均可做到主動防禦，避免產生任何碰撞意外，並且在意外可能發生前透過煞車啟動等方式避免車輛碰撞，同時在行駛過程也會確保內部乘客搭乘舒適感，未來也計畫藉由開放形式累積更多自駕訓練經驗。

而針對應用在一般車輛、鎖定Level 2+以上等級自動駕駛應用所提出的DRIVE AP2X 9.0版本解決方案，更是計畫在同時會有人為操作介入情況下實現安全性更高的自動駕駛應用表現，同時也預期將能更符合一般人對於自動駕駛技術應用的期待。

同時，在目前確定與TOYOTA攜手合作，同時從過去以來便維持長久合作關係，黃仁勳表示代表NVIDIA旗下自駕系統解決方案獲得TOYOTA這樣的大型車廠肯定，同時未來也預期會與更多車廠持續合作，並且擴展更多自駕系統應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》