親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

黃仁勳認為 NVIDIA有能力打造更聰明自駕系統

2019-03-21 11:33楊又肇

針對日前美國加州車輛監理局 (Department of Motor Vehicles，DMV)公佈由業者自行提供數據製作的2018年度自駕車解除自駕 (disengagement)報告，顯示Waymo旗下測試車輛解除自動駕駛系統，改為手動操作介入的比例最低，而過去曾經NVIDIA自動駕駛系統設計的Uber，以及傳聞打造自駕車系統的蘋果，在整體表現反而呈現最低的情況，NVIDIA執行長黃仁勳在稍早訪談時對此表示，NVIDIA有能力打造更聰明的自動駕駛系統，甚至能一舉超越Waymo現行表現。

分享

事實上，相比Google投入自駕車系統訓練規模，NVIDIA在過去主要還是著重打造更聰明的超級電腦系統，讓車輛可以藉由更高運算效能對應即時路況反應，以及更精準的電腦視覺判斷效果。而在去年推出可讓自駕系統在虛擬環境中持續學習的Drive Con​​stellation模擬訓練平台，甚至與德國萊茵認證TÜV SÜD，以及美國先進認證實驗室AVL攜手合作，針對自駕車訓練成果擬定完整驗證評估標準，藉此讓自駕車系統能獲得等同合法證照般的標準認證，進而提高自駕系統運作可靠度。

黃仁勳認為，目前NVIDIA已經具備打造超級電腦能力，同時目前也積極布局各類軟體技術應用，同時也強調藉由開放架構與更多車廠合作，加上藉由Drive Con​​stellation模擬訓練平台持續累積學習里程與相關驗證，將可在更短時間內累積大量上路行駛經驗，甚至可以針對惡劣天候場景持續訓練，讓自駕系統可以在不同行駛路況更正確做出應變判斷。

分享

在此次GTC 2019期間，NVIDIA提出名為安全力場 (Safety Force Field)的行車路徑規劃技術，讓車輛在行進間可以確保安全，在車對車、車對道路等狀況均可做到主動防禦，避免產生任何碰撞意外，並且在意外可能發生前透過煞車啟動等方式避免車輛碰撞，同時在行駛過程也會確保內部乘客搭乘舒適感，未來也計畫藉由開放形式累積更多自駕訓練經驗。

而針對應用在一般車輛、鎖定Level 2+以上等級自動駕駛應用所提出的DRIVE AP2X 9.0版本解決方案，更是計畫在同時會有人為操作介入情況下實現安全性更高的自動駕駛應用表現，同時也預期將能更符合一般人對於自動駕駛技術應用的期待。

同時，在目前確定與TOYOTA攜手合作，同時從過去以來便維持長久合作關係，黃仁勳表示代表NVIDIA旗下自駕系統解決方案獲得TOYOTA這樣的大型車廠肯定，同時未來也預期會與更多車廠持續合作，並且擴展更多自駕系統應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA自動駕駛黃仁勳自駕車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

磁帶不只是五六年級生的回憶 各大企業缺了它將有大危機

2019-03-19 18:29

富士康藉電腦視覺加速代工產線運作效率 未來目標實現全自動化應用

2019-03-21 11:46

雲端串流遊戲服務不影響NVIDIA顯示卡市場發展 反而能帶動全新成長機會

2019-03-21 11:45

搭配全新串流影音服務推出 蘋果新聞訂閱服務可能更名

2019-03-21 11:32

43億歐元罰金壓力 Google在歐盟境內調整Android內容使用條款

2019-03-21 11:31

蘋果希望培養年輕人自主分辨假新聞能力

2019-03-21 11:30

Google進軍遊戲業 Stadia平台雲端串流 玩家免買主機

2019-03-20 23:58

蘋果一天更新一產品 今晚輪到全螢幕新iPod Touch？

2019-03-20 16:05

數位助理服務「Q」以中性聲詮釋 扭轉數位性別偏頗現象

2019-03-20 11:18

為下一代無線網路技術準備 美國FCC對外開放THz規格高頻網路實驗執照

2019-03-20 10:35

整合Polycom產品資源 Plantronics推行全新簡化品牌Poly

2019-03-20 09:56

「愛因斯坦」曾為顯示架構代號之一 NVIDIA仍不急著推出7nm製程產品

2019-03-20 09:39

NVIDIA與Softbank、LG U+攜手合作 強化串流遊戲發展

2019-03-20 09:38

Intel將打造全美首座每秒一百萬兆次運算量等級超級電腦「Aurora」

2019-03-20 09:35

AppleCare+登台 蘋果與AIG合作推出手機保單

2019-03-19 22:34

小米去年獲利增59.5% 優於預期

2019-03-19 19:45

提供意外損傷保固服務 AppleCare+服務終於進駐台灣

2019-03-19 17:52

Netflix：不會與蘋果合作影音串流

2019-03-19 13:15

Google搶攻遊戲串流 強碰微軟、Sony與任天堂

2019-03-19 00:33

Apple突襲推出 新iPad Air和iPad mini規格一次看

2019-03-18 22:13

iWorks 2019搭配新款iPad升級 加入諸多iOS操作功能與手寫應用項目

2019-03-18 22:12

新款iPad Air、iPad mini揭曉 後者也正式加入手寫筆操作

2019-03-18 22:11

現在青少年最潮的聊天方式是…Google文件

2019-03-18 17:12

全球唯一 UL率先支援高通無線快充技術認證

2019-03-18 14:45

陪審團認定蘋果證據不足 應向高通賠償3100萬美元

2019-03-18 09:04

祖克柏「暴力內容」證詞的一年後 臉書改變了嗎？

2019-03-17 22:45

蘋果2019春季發表會 可能推出這些新產品

2019-03-17 21:22

週末打卡抽旗艦新機 華為台北大直ATT體驗店時尚開幕

2019-03-17 16:15

跟隨Lyft腳步 Uber傳於4月進行首次公開募股上市

2019-03-17 09:50

傳與祖克柏理念不合，Facebook產品長、WhatsApp負責人離開

2019-03-17 09:49

迎戰Razer、羅技，Turtle Beach收購德國電競周邊品牌Roccat

2019-03-17 09:42

回應投訴，蘋果指Spotify貪圖更多收益、將使音樂產業走上回頭路

2019-03-17 09:42

抽成比例喬不攏 蘋果與Spotify互槓

2019-03-16 07:56

蘋果、高通遞交結案陳詞 法院預計4月裁決雙方訴訟結果

2019-03-16 07:54

蘋果WWDC開發者大會 6月3日至7日美國登場

2019-03-15 17:34

Tesla揭曉「S3XY」車款最新成員Model Y 搶攻更親民SUV電動車市場

2019-03-15 14:59

Spotify向歐盟投訴 抗議蘋果以不公平手法影響市場競爭

2019-03-15 14:55

蘋果證實WWDC 2019將於美國西岸時間6月3日-7日期間展開

2019-03-15 14:55

BlackBerry成立全新子公司 加深與美國聯邦政府合作關係

2019-03-15 14:52
看更多

熱門文章

第二代AirPods搶先亮相！ 搭配無線充電、可額外付費升級

2019-03-20 21:16

新AirPods來了！多了無線充電盒 還可用「嘿 Siri」聲控

2019-03-20 21:27

電信資費花露露 搞懂專有名詞再綁約

2019-03-20 14:14

蘋果一天更新一產品 今晚輪到全螢幕新iPod Touch？

2019-03-20 16:05

iPhone的Gboard鍵盤 有Google翻譯功能了！

2019-03-20 19:49

蘋果推新版AirPods 搭載無線充電功能

2019-03-20 21:16

影／Stadia遊戲平台這功能太強 Sony微軟挫咧等？

2019-03-20 18:12

線上「表格語法」編輯器 快速上手HTML、LaTeX原始碼

2019-03-20 17:00

臉書行銷將不那麼精準了！3類廣告不得限定族裔投放

2019-03-20 12:54

蘋果iMac也更新！主打最新處理器與強大繪圖晶片

2019-03-20 12:19

蘋果傳研發VR鍵盤 郭明錤：外觀設計像頭盔

2019-03-20 17:37

8K+5G超震撼！亞太電信攜手國際大廠實演炫技

2019-03-20 19:13

韓媒：蘋果明年3款新iPhone 將採用OLED

2019-03-20 18:27

中華電攜手網通廠 完成5G互連測試

2019-03-20 22:55

iMac小改款衝效能 售價41,900元起

2019-03-20 15:43

IG搖身成電商平台 推出站內結帳服務

2019-03-20 22:06

串流球賽看到打哈欠？蘋果擬直接給你看精彩片段

2019-03-20 17:22

Google雲端遊戲服務Stadia強勢登場 但後勁還是得靠…

2019-03-20 17:59

黃仁勳認為 NVIDIA有能力打造更聰明自駕系統

2019-03-21 11:33

富士康藉電腦視覺加速代工產線運作效率 未來目標實現全自動化應用

2019-03-21 11:46

蘋果希望培養年輕人自主分辨假新聞能力

2019-03-21 11:30

蘋果新舊AirPods連價格都沒兩樣 庫克親上推特做廣告

2019-03-21 11:26

隨著春季發表會將至 蘋果也宣布換上新色設計錶帶、保護殼等配件

2019-03-21 11:41

43億歐元罰金壓力 Google在歐盟境內調整Android內容使用條款

2019-03-21 11:31

升級新款處理器 Atari復刻款主機Atari VCS將延至今年底才會出貨

2019-03-21 11:29

雲端串流遊戲服務不影響NVIDIA顯示卡市場發展 反而能帶動全新成長機會

2019-03-21 11:45

搭配全新串流影音服務推出 蘋果新聞訂閱服務可能更名

2019-03-21 11:32

Google進軍遊戲業 Stadia平台雲端串流 玩家免買主機

2019-03-20 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top