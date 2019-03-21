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雲端串流遊戲服務不影響NVIDIA顯示卡市場發展 反而能帶動全新成長機會

2019-03-21 11:45楊又肇

針對Google稍早宣布推出標榜可隨時透過連網裝置遊玩3A等級遊戲作品的雲端串流遊戲服務Stadia，在此次GTC 2019期間顯然也成為眾人向NVIDIA執行長黃仁勳提問重點。

NVIDIA執行長黃仁勳
NVIDIA執行長黃仁勳
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單機遊戲市場需求依然龐大

其實早在今年初的CES 2019期間，黃仁勳便針對Google、微軟等廠商計畫提出可跨裝置遊玩的雲端串流遊戲服務表明看法，認為單機運作的遊戲市場需求依然穩健，因此並不認為雲端串流遊戲服務將會影響本身顯示卡銷售模式。

而在Google正式揭曉旗下雲端串流遊戲服務Stadia，強調藉由全球分布超過7500個運算節點與客製化軟硬體效能表現，使用者可以隨時透過連網裝置在5秒時間內即可進入遊戲遊玩，同時更說明未來可進一步對應8K畫質、HDR影像表現效果，甚至進一步針對遊戲延遲情況作改善，藉此讓雲端串流遊戲能像單機遊戲般流暢運作，更認為未來遊戲可透過網頁平台擴展更大發展機會，並且可藉由無縫整合各類服務吸引更多玩家，似乎凸顯串流使用模式將是遊戲產業未來發展方向。

對此，黃仁勳在稍早接受訪談時表示，確實雲端串流技術帶來許多改變，同時也透過跨裝置使用推動更多發展機會，而NVIDIA確實也持續在GPU結合網路傳輸打造的虛擬化應用布局，同時本身也投入GeForce Now應用發展，但強調遊戲產業依然存在較特殊的市場需求。

黃仁勳表示全球喜好遊戲的用戶人口相當龐大，其中有不少重度玩家與電競使用需求，同時也有更多僅有一般遊玩需求的玩家，但這些族群多多少少都會使用到顯示卡，讓遊戲執行效率能明顯提昇，藉此讓遊戲遊玩體驗變得更好。

加上雖然雲端串流技術應用已經成為市場主流，但現階段依然會有其侷限存在，同時黃仁勳也認為並非所有內容體驗都適合放在雲端，其中因素可能包含資料儲存安全、資料傳輸可能產生延遲，甚至也可能包含內容可能因為網路連線、服務端政策調整而受到影響，例如今天仍可提供存取使用的遊戲內容，有可能隔天因為內容政策改變，導致日後無法再提供使用。

因此，黃仁勳認為在遊戲市場領域，單機遊戲需求依然會持續存在，一如目前雲端串流技術應用逐漸成熟情況下，依然會有人偏好以離線方式聆聽音樂、觀看影片內容，因此縱使雲端串流遊戲服務持續成長情況下，依然不會影響NVIDIA的顯示卡市場發展策略。

GeForce Now服務是為了滿足更大遊戲遊玩需求

另一方面，NVIDIA其實也更積極推動旗下運用顯示卡虛擬化技術的GeForce Now服務，在此次GTC 2019期間更宣布與日本Softbank、韓國LG U+電信業者合作，期望藉由佈署更多運算節點讓GeForce Now服務可以更廣泛應用，同時也能持續推廣旗下顯示卡虛擬化技術應用範疇，連帶地也能帶動顯示卡產品銷售。

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至於雖然強調顯示卡市場需求，以及單機遊戲遊玩使用規模依然龐大，為什麼本身還要投入GeForce Now服務發展？

黃仁勳表示最主要還是為了滿足更多遊玩使用需求，這些玩家族群同樣也希望能遊玩3A等級遊戲內容，但本身使用裝置效能可能不夠，或是使用Chromebook、Mac系列等非市場認定最佳遊戲運作裝置，而GeForce Now服務的使用模式恰好能補足此類市場需求，進而讓NVIDIA在遊戲市場發展策略可以更加完善。

同時，黃仁勳更強調目前在GeForce RTX20系列顯示卡所能達成的RTX即時光影追跡技術，在現行版本的GeForce Now服務也能完整體驗，另外目前積極與更多合作夥伴洽談運算節點佈署，其實也是希望能讓GeForce Now服務可以有更穩定、流暢的運作表現，而日前宣佈以69億美元收購以色列公司Mellanox Technologies，除了可提昇RTX伺服器與顯示卡虛擬化應用效率提昇之餘，預期也能讓GeForce No服務可在網路傳輸方面的效率大幅提昇。

就NVIDIA的立場，顯示卡市場發展策略並不會因為雲端串流遊戲服務而受影響，甚至可以藉由雲端串流遊戲服務對於顯示卡虛擬化應用爭取更大發展機會，同時本身也早已投入GeForce Now服務布局相同市場，因此並不認為Google、微軟推行雲端串流遊戲服務會帶來威脅。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA顯示卡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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