蘋果一天更新一產品 今晚輪到全螢幕新iPod Touch？

雖然說蘋果在3/26才要舉行春季發表會，不過蘋果從周一開始，就悄悄地在官網上開始更新了產品。繼周一推出新iPad mini和iPad Air後，蘋果官網昨日又更新了iMac新品，包括兩款帶有Retina 4K顯示螢幕的21.5吋以及三款5K顯示螢幕的27吋iMac。至此，這次蘋果春季發表會原本預測會發布的硬體已經出的差不多了，而依照這個邏輯，今天晚上可能就要推出新的iPod Touch了。

在先前我們報導過這次春季發表會的重點會在蘋果新的串流影音服務上，這點應該是不會有變的。但是當時本來預測的是還會有一些硬體的新產品會一併發表，其中傳聞較多的幾款蘋果裝置有：

●第7代iPad

●新iPad mini

●新iPod Touch

AirPods 2

雖然說iMac沒有在我們預料之中，不過產品的走向大致也是沒錯。所以，既然蘋果這麼急著頻頻更新硬體，打的主意應該就是希望這次春季發表會可以完全聚焦在影音串流服務上，不要讓其它的產品搶了丰采。那麼，下個要發表的應該就是新iPod Touch了。

從2015年7月之後，就沒有推出過新品的iPod Touch可能會在今晚推出新品。

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目前的iPod Touch看上去像是一台舊版的iPhone，而從目前曝光的傳聞消息看，新一代iPod Touch將採用無瀏海的全螢幕設計，規格為4.9吋，看上去有點像是沒有瀏海的iPhone XR，但也正是因為沒有瀏海和Home 鍵，因此該機並不具備人臉辨識和指紋辨識功能，用戶解鎖手機需要透過輸入密碼完成。

也就是說，你可以先想像新iPod Touch就是一款長得像iPhone XR但是沒辦法打電話的機器，將會是一台更純粹的掌上播放器。

當然，今晚也有可能會先發AirPods 2，先前也有國外網友也在Twitter爆料，表示近期蘋果將會發佈具備無線充電、新材質的AirPods。

▲ 網友自制的黑色款 AirPods

所以，蘋果或許也可能推出新一代藍牙無線耳機，而值得注意的是，或許一年以來一直遲到的AirPower也將有可能隨新 AirPods 一同登場。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》