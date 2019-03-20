Intel將打造全美首座每秒一百萬兆次運算量等級超級電腦「Aurora」

Intel稍早宣布，將與美國能源部攜手合作美國境內首款可對應ExaFLOP等級 (1秒內可執行一百萬兆次運算量)的超級電腦，預計應用在能源探勘等研究用途。

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此次與美國能源部簽訂合作合約價值約達5億美元，並且將由Intel與美國超級電腦製造商Cray共同攜手美國能源部旗下所屬阿貢國家實驗室，藉此建立美國境內首款可對應ExaFLOP等級的超級電腦，並且將以「Aurora (曙光)」為稱。

在「Aurora」裡，Intel預計藉由旗下Xeon Scalable可擴充處理器，搭配Optane DC記憶體模組，並且整合Intel One API與Cray旗下Shasta系統運作，而此項超級電腦計畫預計將會在2021年正式推行，而設置地點預計坐落於阿貢國家實驗室所處芝加哥。

目前超算領域已經成為許多國家競爭項目，並且廣泛應用在巨量數據分析、研究，以及人工智慧等新技術發展應用，而未來「Aurora」預計會應用在能源項目研究，其中包含研究太陽能轉換最佳化等項目。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》