NVIDIA與Softbank、LG U+攜手合作 強化串流遊戲發展

宣布推出全新RTX伺服器應用架構之後，NVIDIA在此次GTC 2019宣布成立全新GeForce Now聯盟 (GeForce Now Alliance)，並且將與日本Softbank、韓國LG U+電信業者進行合作，預期藉由RTX伺服器資源導入加速GeForce Now雲端串流遊戲服務普及，並且藉由接下來即將普及化的5G網路服務實現更廣泛的虛擬實境內容串流應用。

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根據NVIDIA說明，目前GeForce Now已經收錄超過500款以上的遊戲數量，並且在全球地區建置15座伺服器中心，累積吸引超過30萬用戶加入使用，更有超過100萬名用戶加入等待行列，期望目前仍處於測試階段的GeForce Now服務可以成為正式運作項目。

而為了實現此目標，NVIDIA除了宣布將藉由RTX伺服器導入應用，藉此實現更穩定的雲端串流與虛擬化顯示應用，同時也期望透過與更多如在地電信業者等合作夥伴共同努力，讓GeForce Now能藉由基礎網路架構實現更穩定運作表現。

在與首波電信業者Softbank、LG U+攜手合作，並且進一步導入5G網路技術應用，預期將使GeForce Now能夠藉由5G網路達成更穩定運作表現，甚至可進一步對應穩定、清晰的虛擬實境內容串流使用體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》