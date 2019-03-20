「愛因斯坦」曾為顯示架構代號之一 NVIDIA仍不急著推出7nm製程產品

NVIDIA過去在主流發展的顯示架構多半會以歷史上知名科學家為名，例如去年提出的Turing (圖靈)，以及更早之前的Volta (伏特)，甚至是接下來可能準備揭曉的Ampère (安培)。而在GTC 2019展開首日中，NVIDIA除了分享一些內部研究項目，例如可透過簡單塗鴉即可藉由人工智慧快速呈現擬真風景的GauGAN，更透露過去曾經投入名為Einstein (愛因斯坦)的研究項目。

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過去NVIDIA曾經傳出可能會以Einstein作為新顯示架構代號，並且可能作為Maxwell顯示架構後繼設計，但後續則似乎因故改為Volta，並且更因產品發展需求加入名為Pascal的顯示架構。

而從目前NVIDIA的顯示架構發展規劃來看，顯然接下來應該不太可能會採用Einstein名稱。

在此次GTC 2019主題演講中，NVIDIA執行長黃仁勳並未如市場預期透露7nm製程產品發展動態，或是公布名為Ampère的顯示架構，或許會等到7月底舉辦的SIGGRAPH 2019才會有更進一步消息。

若依照去年選在SIGGRAPH 2018公布Turing顯示架構與Quadro專業繪圖卡產品，並且在後續於德國科隆電玩展公布面向消費市場的GeForce RTX20系列顯示卡，加上目前還有部分採用Turing顯示架構的產品準備上市情況來看，NVIDIA再次選擇於SIGGRAPH展期公布全新顯示架構的可能性不低。

不過，考慮目前與AMD於顯示卡市場競爭差距來看，縱使AMD積極搶進台積電7nm製程應用布局，但顯然NVIDIA仍不急著跟進採用7nm製程技術，而是選擇以相對穩定的12nm製程推行產品，藉此換取顯示運作效能的穩定表現，同時也能在產能與生產成本之間達成平衡。

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至於面對競爭對手AMD批評藉由微軟DirectX 12或第三方遊戲引擎配合之下，透過本身7nm製程顯示卡運算效能表現也能發揮擬真的即時光影追跡表現，NVIDIA顯然是將重心擺放藉由Turing顯示架構內整合的RT Cores與Tensor Cores設計，進而對應渲染效率更高的即時光影擬真表現，不僅進一步讓玩家可以更容易感受明顯的畫面呈現張力差異，更能吸引更多內容創作者、電影工作室青睞。

但為了避免AMD持續在遊戲市場擴張顯示卡市佔，NVIDIA在此次GTC 2019與GDC 2019期間也宣布將藉由驅動程式更新，讓部分採用Volta顯示架構的Titan V，或是Pascal顯示架構的舊款GeForce系列顯示卡也能藉由本身效能，搭配微軟DirectX 12或Unity等遊戲引擎發揮一定程度表現的即時光影追蹤效果，就連不久前推出的GeForce GTX16系列顯示卡也能支援RTX即時光影追跡表現應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》