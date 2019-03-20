為下一代無線網路技術準備 美國FCC對外開放THz規格高頻網路實驗執照

雖然美國地區才剛由AT&T、Verizon先後推出首波5G商用網路服務，而為了加快布局接下來的無線網路技術應用發展，美國聯邦通訊委員會 (FCC)稍早則是確認將以名為「Spectrum Horizons」的計畫，對外開放95GHz到3THz之間高頻頻段的實驗執照，讓電信業者能提前測試未來可能以更高頻率傳遞巨量數據資料的網路技術。

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此項實驗執照有效期限將長達10年，並且保留21.2GHz頻段，讓諸多未授權裝置可以透過此頻段連接，一如當前透過2.4GHz頻段讓各類無線電波傳輸連接裝置，例如滑鼠、物聯網裝置能以此頻段連接互通。

不過，依照頻率越高，波長越短特性，雖然透過更高頻率可以傳遞更高資料傳輸速度，但也意味有效傳送距離相對也會縮減，同時網路訊號穿透率也會縮減，因此未來網路基礎建設可能會變得更加密集，或是可能透過其他技術並行方式減緩傳輸訊號過於密集情況。

由於包含歐洲廠商、政府機構都已經開始積極佈署下一個6G網路技術發展規劃，先前表明希望能在無線網路技術取得領先的美國，顯然也不會在5G網路技術尚未完全奠定時，在6G網路技術布局處於落後腳步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》