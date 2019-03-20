親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

日本虐童托兒所！揭露不適切保育的黑暗實態

為下一代無線網路技術準備 美國FCC對外開放THz規格高頻網路實驗執照

2019-03-20 10:35楊又肇

雖然美國地區才剛由AT&T、Verizon先後推出首波5G商用網路服務，而為了加快布局接下來的無線網路技術應用發展，美國聯邦通訊委員會 (FCC)稍早則是確認將以名為「Spectrum Horizons」的計畫，對外開放95GHz到3THz之間高頻頻段的實驗執照，讓電信業者能提前測試未來可能以更高頻率傳遞巨量數據資料的網路技術。

分享

此項實驗執照有效期限將長達10年，並且保留21.2GHz頻段，讓諸多未授權裝置可以透過此頻段連接，一如當前透過2.4GHz頻段讓各類無線電波傳輸連接裝置，例如滑鼠、物聯網裝置能以此頻段連接互通。

不過，依照頻率越高，波長越短特性，雖然透過更高頻率可以傳遞更高資料傳輸速度，但也意味有效傳送距離相對也會縮減，同時網路訊號穿透率也會縮減，因此未來網路基礎建設可能會變得更加密集，或是可能透過其他技術並行方式減緩傳輸訊號過於密集情況。

由於包含歐洲廠商、政府機構都已經開始積極佈署下一個6G網路技術發展規劃，先前表明希望能在無線網路技術取得領先的美國，顯然也不會在5G網路技術尚未完全奠定時，在6G網路技術布局處於落後腳步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網Verizon

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

磁帶不只是五六年級生的回憶 各大企業缺了它將有大危機

2019-03-19 18:29

整合Polycom產品資源 Plantronics推行全新簡化品牌Poly

2019-03-20 09:56

「愛因斯坦」曾為顯示架構代號之一 NVIDIA仍不急著推出7nm製程產品

2019-03-20 09:39

NVIDIA與Softbank、LG U+攜手合作 強化串流遊戲發展

2019-03-20 09:38

Intel將打造全美首座每秒一百萬兆次運算量等級超級電腦「Aurora」

2019-03-20 09:35

AppleCare+登台 蘋果與AIG合作推出手機保單

2019-03-19 22:34

小米去年獲利增59.5% 優於預期

2019-03-19 19:45

提供意外損傷保固服務 AppleCare+服務終於進駐台灣

2019-03-19 17:52

Netflix：不會與蘋果合作影音串流

2019-03-19 13:15

Google搶攻遊戲串流 強碰微軟、Sony與任天堂

2019-03-19 00:33

Apple突襲推出 新iPad Air和iPad mini規格一次看

2019-03-18 22:13

iWorks 2019搭配新款iPad升級 加入諸多iOS操作功能與手寫應用項目

2019-03-18 22:12

新款iPad Air、iPad mini揭曉 後者也正式加入手寫筆操作

2019-03-18 22:11

現在青少年最潮的聊天方式是…Google文件

2019-03-18 17:12

全球唯一 UL率先支援高通無線快充技術認證

2019-03-18 14:45

陪審團認定蘋果證據不足 應向高通賠償3100萬美元

2019-03-18 09:04

祖克柏「暴力內容」證詞的一年後 臉書改變了嗎？

2019-03-17 22:45

蘋果2019春季發表會 可能推出這些新產品

2019-03-17 21:22

週末打卡抽旗艦新機 華為台北大直ATT體驗店時尚開幕

2019-03-17 16:15

跟隨Lyft腳步 Uber傳於4月進行首次公開募股上市

2019-03-17 09:50

傳與祖克柏理念不合，Facebook產品長、WhatsApp負責人離開

2019-03-17 09:49

迎戰Razer、羅技，Turtle Beach收購德國電競周邊品牌Roccat

2019-03-17 09:42

回應投訴，蘋果指Spotify貪圖更多收益、將使音樂產業走上回頭路

2019-03-17 09:42

抽成比例喬不攏 蘋果與Spotify互槓

2019-03-16 07:56

蘋果、高通遞交結案陳詞 法院預計4月裁決雙方訴訟結果

2019-03-16 07:54

蘋果WWDC開發者大會 6月3日至7日美國登場

2019-03-15 17:34

Tesla揭曉「S3XY」車款最新成員Model Y 搶攻更親民SUV電動車市場

2019-03-15 14:59

Spotify向歐盟投訴 抗議蘋果以不公平手法影響市場競爭

2019-03-15 14:55

蘋果證實WWDC 2019將於美國西岸時間6月3日-7日期間展開

2019-03-15 14:55

BlackBerry成立全新子公司 加深與美國聯邦政府合作關係

2019-03-15 14:52

250名科學家致函WHO 籲慎用無線通訊設備 因恐致癌

2019-03-15 12:44

蘋果年度全球開發商大會 6月3日登場

2019-03-15 08:18

Google釋出Lookout app 借助人工智慧協助視力障礙者「看見」前方物件

2019-03-14 22:19

亞馬遜收購智慧家居產品新創公司eero 補齊物聯網生態發展拼圖

2019-03-14 22:19

Belkin併入鴻海體系 首度在台啟用旗艦店介紹路由器品牌Linksys、智慧家電品牌Wemo

2019-03-14 22:19

因FB癱瘓感到焦慮？小心你得了社交媒體中毒症

2019-03-14 22:06

反科技業大廠壟斷 英國150頁報告籲加強控管

2019-03-14 14:35

臉書資料分享協議 美展開刑事調查

2019-03-14 11:46

Google、微軟準備推出雲端串流遊戲服務 蘋果也可能在今年加入

2019-03-14 10:30
看更多

熱門文章

供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

2019-03-19 20:45

磁帶不只是五六年級生的回憶 各大企業缺了它將有大危機

2019-03-19 18:29

新款iPad Air登場 與同規格iPad有何改變？

2019-03-19 16:24

蘋果更新iMac！換上Intel第9代處理器 效能增兩倍

2019-03-19 21:57

有望複製「超級換機潮」 iPhone XR魅力在哪？

2019-03-19 14:16

蘋果AppleCare+服務正式登台！手滑摔機不怕荷包大失血

2019-03-19 13:18

CP值是王道！高規低賣 中階機大熱門

2019-03-19 14:19

無數玩家的回憶！RC語音3月底停止所有服務

2019-03-19 17:16

AppleCare+登台 蘋果與AIG合作推出手機保單

2019-03-19 22:34

小米去年獲利增59.5% 優於預期

2019-03-19 19:45

提供意外損傷保固服務 AppleCare+服務終於進駐台灣

2019-03-19 17:52

蘋果AppleCare+服務登台 德誼開賣搶頭香

2019-03-19 14:38

Netflix：不會與蘋果合作影音串流

2019-03-19 13:15

果粉注意！金管會：AppleCare+其實是一張保單

2019-03-19 18:21

宏碁奪2月美國市場電競筆電冠軍 市占率23%

2019-03-19 12:20

Intel將打造全美首座每秒一百萬兆次運算量等級超級電腦「Aurora」

2019-03-20 09:35

分不出虛擬眼鏡、帽子 YouTube新推AR濾鏡太逼真

2019-03-19 17:14

宏達電VIVE參展GDC 連三年獲開發者最感興趣VR／AR平台

2019-03-19 16:44

NVIDIA宣布打造全新GauGAN研究工具 透過簡單線條繪製即可建立擬真影像

2019-03-19 17:42

宏達電VR內容平台廣納競品 將支援微軟MR產品

2019-03-19 16:25

Unity也加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術

2019-03-19 17:51

「愛因斯坦」曾為顯示架構代號之一 NVIDIA仍不急著推出7nm製程產品

2019-03-20 09:39

NVIDIA打造Level 2+以上自動駕駛應用方案 將與TOYOTA攜手合作

2019-03-19 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top