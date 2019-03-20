數位助理服務「Q」以中性聲詮釋 扭轉數位性別偏頗現象

隸屬紐約《VICE》雜誌旗下創意機構Virtue，稍早與Copenhagen Pride、Equal AI、Koalition Interactive，以及thirtysoundsgood攜手合作，並且與哥本哈根大學語言學者Anna Jørgensen合作，藉由錄製5種非二次元人聲，並且藉由調音方式將聲調維持在145-175Hz之間，藉此打造以中性聲音詮釋的數位助理服務「Q」。

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雖然Google Assistant在內數位助理服務其實也額外提供男性聲音選擇，但絕大部分的數位助理服務依然是以女性聲音詮釋為主，因此「Q」的製作理念便希望能以中性思考為方向，試圖將數位助理服務聲音性別偏頗現象予以扭轉。

不過，對於目前多數已經聆聽「Q」發聲的人，多半還是會認為「Q」的發聲還是有些傾向男性發聲型態，因此未來Virtue有可能會持續針對夠多反饋意見調整「Q」的發聲模式。

透過「Q」的官方網站，使用者可以透過上下調整頻率決定個人偏好的聲音頻率，而Virtue目標希望能藉由線上社群力量影響蘋果、Google、微軟或亞馬遜在內廠商，進一步將「Q」的設計想法融入這些廠商旗下數位助理服務。

依照目前數位助理服務預設發聲模式均以女性聲音為主，其中有部分原因與女性發聲在一般服務內容相對容易被接受，而男性發聲則多半會應用在專業領域相關指示使用。但目前隨著網路上對於性別平權與第三性別的重視，開始有越來越多人認為數位助理服務也應該要有更多元的性別選擇，而非僅特別偏向特定性別表態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》