磁帶不只是五六年級生的回憶 各大企業缺了它將有大危機

圖擷自 ifanr.com 分享 facebook

用磁帶聽音樂是五六年級生的回憶，在市面上已經幾乎見不到了，其實它不僅沒有消失，而且每年都在悄悄的發展越來越好，對於資料的儲存更是有舉足輕重的地位。

雖然現代人習慣將資料儲存在雲端，雲端技術也被認為是未來的趨勢，但是許多大家熟悉的企業，包括提供雲端服務的Google、Amazon和微軟，都還在使用磁帶備份海量的資料。據ifanr消息，IBM在蘇黎世有個研究磁帶技術的團隊，專門負責將磁帶發展得更好以利於企業使用。

磁帶的讀取速度雖然相當的慢，但是資料以TB計算的科技網絡公司還是非常依賴它，最主要是因為它的「安全」，磁帶不安裝驅動就無法存取，這樣的離線狀態下就不會讓駭客有機可乘，可以保證資料的完整。Gmail在2011年時的一次更新中意外刪除40000多個帳戶中的郵件，幸好這些龐大的資料有儲存在磁帶中，才得以恢復。

另外一個原因就是，1TB的行動硬碟售價約一千五百元台幣，而相同容量的磁帶卻只需一百五十元左右，磁帶可保存數十年，而硬碟的壽命通常不超過十年，磁帶在使用過程中不需要耗電，因此也省下不少錢，除了科技公司外，銀行、保險公司、研究機構等，對於資料安全性要求很高的企業都使用磁帶備份，其中還包括美國太空總署NASA。

在企業及科學家的努力下，目前磁帶的儲存容量以每年33%的速度在增長，且可能在未來十年以每兩年增加一倍的速度發展，據IDC的資料顯示硬碟容量增長的速度，不到大資料增長速度的一半，所以便宜又大容量的磁帶有機會成為企業們最理想的儲存方式。