提供意外損傷保固服務 AppleCare+服務終於進駐台灣

原本計畫與台北101直營店一同進駐台灣，後續卻被金管會以「有違保險法的疑慮」為由擋下的AppleCare+服務專案，稍早終於順利進入台灣市場，將可針對蘋果產品硬體延長保固時間，並且在保固期間內提供兩次意外損壞的保固服務。

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與先前已經在台提供的AppleCare+保固服務最大差別，透過額外加購的AppleCare+保固服務將可依照適用產品，將原本僅提供一年保固期限延長至兩年或三年，另外針對產品意外損壞情況，則可視情況提供免費換修，或是以優惠價格提供維修。

以iPhone XS Max為例，若透過一般AppleCare的一年保固服務來看，僅有非人為損壞情況下才可提供免費維修，因此如果是自己不小心將手機掉落，導致螢幕碎裂必須維修的話，維修金額至少要新台幣1萬元以上起跳，但如果是在購買AppleCare+保固服務情況下的話，則僅需自行負擔新台幣900元的費用可獲得維修更換服務。

不過，AppleCare+保固服務提供的意外損壞保固依然有限制，目前適用保固的蘋果產品僅包含iPhone、iPad、Apple Watch，同時也僅在保固期內提供兩次為限的非人為損壞維修服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》