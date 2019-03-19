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Netflix：不會與蘋果合作影音串流

2019-03-19 13:15中央社 洛杉磯18日電

Netflix執行長哈斯汀。路透
Netflix執行長哈斯汀。路透
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網路電視串流服務Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）今天受訪說，若蘋果推出影音串流服務，Netflix將不會與蘋果合作授權自家內容，但坦承競爭加劇、取得內容成本上升。

蘋果（Apple）將在美國時間3月25日、台灣時間3月26日凌晨舉行春季發表會，地點選在賈伯斯劇院。市場傳出，蘋果有望進軍影音串流平台市場。

Netflix今天在美國洛杉磯總部舉辦Labs Day活動，媒體關注蘋果可能進軍影音串流服務的影響。哈斯汀對此表示，Netflix在過去10多年一直面臨競爭，對手都是非常大型、資金充足的公司，包括亞馬遜、迪士尼、華納等。

哈斯汀樂觀指出，如果有很棒的競爭對手，會激發Netflix拿出最好的表現，而競爭對手會有一些長處值得學習，這樣的競爭能帶來好處。不過，由於競爭者增加，業者取得內容的成本越來越高，雖然這對創作者來說是有幫助的。

媒體詢問，很多公司可能透過蘋果傳聞的影音串流服務來發布內容，Netflix是否也會考慮；哈斯汀首先稱讚蘋果是間「很棒的公司（great company）」，但Netflix希望人們用Netflix的服務收看Netflix的內容，不會去整合蘋果的服務。

他強調，Netflix不斷考慮可以開發哪些新節目，以及如何用新技術讓會員感到高興，這是Netflix的願景，也是繼續成長的契機。

Netflix產品長皮特斯（Greg Peters）表示，Netflix在國際市場成長快速，有各式各樣的內容與節目在全球播出，Netflix不僅是內容製作商或技術公司，實際上應該視為娛樂公司，未來關鍵是如何更有說服力的去講故事。

皮特斯說，全球只有5%人口說英語，Netflix認為，好的故事應該在全世界各地都能找到，因此，多年前就設下目標要在內容產業做到最好。在Netflix擴張過程中，Netflix不斷投資美國以外的創作故事，現在網路上可以看到很多不同文化的內容，包括來自西班牙、德國、土耳其的節目。

洛杉磯土耳其賈伯斯
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