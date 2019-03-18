iWorks 2019搭配新款iPad升級 加入諸多iOS操作功能與手寫應用項目

隨著新款iPad Air、iPad mini更新，並且讓所有iPad系列機種都加入支援使用Apple Pencil手寫操作功能，蘋果也釋出iWorks 2019版本更新，其中針對iOS平台版本新增不少功能，並且整合手寫應用項目。

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針對亞洲地區如中文、日文、韓文等有垂直文字書寫需求部分，新版iWorks 2019已經可以在文字框、形狀項目或Pages文件頁面呈現垂直文字內容，甚至針對日文與繁體中文在Pages加入不同文字呈現範本。

而在iOS版本中，則可利用手指或Apple Pencil繪製簡易動畫路徑，讓Keynote中指定物件能依照繪製路徑移動，另外也能藉由新版Keynote內建動畫引擎建立可旋轉、移動、縮放，或是改變透明度的動畫效果，同時也能透過iOS或macOS平台建立動畫GIF檔案，並且直接用在Keynote內容。

其他更新部分，則包含最多可共同編輯檔案容量在2GB以內的群組內容，並且能在iOS、macOS之間藉由iCloud服務同步存取形狀內容、版型或主題編排內容，而在頁面內容也新增影像固定置換欄位，方便使用者建立多種文件時候更容易更換插入圖像，而不致於影響原本版型編排。

在特定app更新部分，iOS版Keynote新增可在投影片播放過程可同時記錄筆記，或是讓演講者能透過註記加強說明效果，同時無需在操作過程跳離播放模式，而針對Pages的功能更新部分則進一步加強多頁導覽功能，同時也能從蘋果Books服務將電子書籍匯入Pages觀看，並且製作註記內容，甚至可以加入整頁式的內容框 (但此項功能僅先在macOS提供預覽)，另外也加入文字編輯模式與瀏覽模式切換功能 (同樣僅先在macOS平台上提供預覽)。

至於在Numbers更新部分，iOS版本加入最高可放大400%比例功能，讓使用者更方便在行動裝置上檢視內容較繁雜的報表，同時也讓行列欄位尺寸調整可以更加精準，並且加入可在控制行列相應尺寸下，快速新增行列數量的功能。另外，針對CSV、TSV資料匯入部分，則是持續提昇從其他應用程式、服務匯入的相容性。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》