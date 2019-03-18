Apple突襲推出 新iPad Air和iPad mini規格一次看

圖片及資料來源：Apple 分享 facebook

Apple蘋果公司即將在台灣時間3月26日凌晨1時舉辦發表會，這場發表會據傳將聚焦在串流服務上。然而就在發表會前，Apple Store線上商店卻突然進入維修狀態，原本彭博新聞記者Mark Gurman透露可能推出iPad 和 iMac，但沒想到突襲的新品竟然是全新的「iPad mini」和「iPad Air」。

iPad Air

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新一代iPad Air搭載10.5吋Retina顯示器及A12處理器，外型如同放大版的iPad 2018、延續圓弧邊框設計。

前後置相機分別是 700萬畫素 FaceTime自拍相機及可拍攝1080p HD影片的800萬畫素後置相機，支援Apple Pencil第一代。新iPad Air目前已經在美國Apple Store線上商店上市，並提供64GB和256GB兩種儲存空間可以選擇，台灣目前還沒有經過NCC審驗。

Wi-Fi型號

64GB售價為499美元、新台幣16,900元。

256GB售價為649美元、新台幣21,900元。

Wi-Fi + Cellular型號

64GB售價為629美元、新台幣21,400元。

256GB 售價為779美元、新台幣26,400元。

iPad Mini

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除了iPad Air之外，Apple還推出第五代 iPad mini，搭載升級 A12 Bionic處理器、 支援第一代Apple Pencil、新的 7.9 吋Retina顯示面板。

Apple表示，使用A12 Bionic晶片讓iPad mini的性能提升三倍、顯示卡速度提升九倍。同時，具有True Tone技術和廣色域顯示 (P3) ，搭配Retina顯示螢幕讓亮度提高25%。

此外，iPad Mini第五代升級後的攝影鏡頭具有更好的低光源拍攝和高解析度錄影功能，支援藍牙5.0技術、Gigabit等級LTE，上網速度更快，同時也保留了3.5mm耳機插孔。

根據Apple Store官網資料，iPad mini第五代擁有銀色、太空灰、金色共三種顏色選項，以及64 GB和256 GB 兩種容量選擇：

Wi-Fi型號

64GB售價為399美元、新台幣12,900元。

256GB售價為549美元、新台幣17,900元。

Wi-Fi + Cellular型號

64GB售價為529美元、新台幣17,400元。

256GB售價為679美元、新台幣22,400元。

雖然新款iPad Air和iPad mini推出，但Apple的9.7 吋iPad這次沒有更新。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》