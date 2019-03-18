新款iPad Air、iPad mini揭曉 後者也正式加入手寫筆操作

在稍早更新維護線上官網之後，蘋果正式帶來全新iPad Air，以及再次推出的新款iPad mini，但並未同步更新傳聞中可能再次推出的新款iPod touch，而新款AirPods 2與AirPower無線充電盤也尚未看見蹤影。

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新款iPad Air基本上與去年更新的iPad相仿，但處理器換上與iPhone XS系列、iPhone XR相同的A12 Bionic處理器，螢幕尺寸則提昇至10.5吋規格，解析度則為2224 x 1668，同樣以True Tone display、支援P3廣色域等設計，但維持搭載Touch ID指紋辨識器設計，另外僅支援第一代Apple Pencil手寫筆操作，而蘋果也同樣針對新款iPad Air提供磁吸固定設定的Smart Keyboard鍵盤保護套。

而在儲存容量部分，新款iPad Air僅提供64GB與256GB兩種儲存容量選項，鏡頭則分別搭載800萬畫素主相機，以及700萬畫素視訊鏡頭，並且搭載雙立體聲擴音喇叭與雙麥克風設計，本身同樣提供純Wi-Fi或Wi-Fi + Cellular兩種版本，而使用者可以藉由實體SIM卡連接上網，或是透過內建Apple SIM採用蘋果合作跨國電信服務連接網路，以及藉由eSIM方式使用電信業者提供網路資費方案服務。

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iPad mini也加入手寫功能

至於在此次再度更新的新款iPad mini，蘋果依然將螢幕尺寸控制在7.9吋規格，同樣採用True Tone display、支援P3廣色域等設計，解析度則為2048 x 1536，但額外加入支援Apple Pencil (一樣只能使用第一代規格)，並且換上A12 Bionic處理器，另外也維持使用Touch ID指紋辨識器。

相機搭載與iPad Air相同的800萬畫素主相機與700萬畫素視訊鏡頭，儲存容量同樣提供64GB與256GB兩種儲存容量選項，並且區分純Wi-Fi或Wi-Fi + Cellular兩種版本，一樣可以藉由實體SIM卡連接上網、內建Apple SIM，或是以eSIM方式使用電信業者提供網路資費方案服務。

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舊款10.5吋iPad Pro正式退離市場，iPad全系列機種均支援手寫操作

加上去年推出的iPad Pro系列，目前蘋果將以11吋與12.9吋iPad Pro作為進階平板使用裝置，並且對應第二代Apple Pencil，而此次推出的新款iPad Air將直接取代原本舊款10.5吋iPad Pro，去年更新的9.7吋iPad則會維持在市場銷售，至於新款iPad mini則會取代原本既存的iPad mini機種，並且加入支援Apple Pencil，讓所有iPad系列機種均可使用手寫輸入操作功能。

包含新款iPad Air與iPad mini均提供銀色、金色與太空灰三款配色，另外則將提供白、粉、黑、橘粉四款磁吸式螢幕保護蓋配件。

建議售價部分，新款iPad Air將分別從499美元與649美元起跳，而新款iPad mini則預計從399美元與549美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》