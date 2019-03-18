陪審團認定蘋果證據不足 應向高通賠償3100萬美元

針對蘋果與Qualcomm之間紛爭，顯然陪審團認定蘋果確實侵害Qualcomm持有三項專利，可能將造成蘋果必須向Qualcomm支付3100萬美元賠償金額。

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根據CNET網站報導，針對蘋果與Qualcomm之間訴訟成立的陪審團表決結果，多數認定蘋果確實侵害Qualcomm持有專利，而就先前法院批准限制Qualcomm僅能就2017年開始興訟之後所累積產生損失潛在，代表Qualcomm依照最終裁決結果，最多僅能要求先前提出的3100萬美元求償金額。

陪審團之所以認定蘋果侵害Qualcomm持有專利，原因在於蘋果雖然強調前任工程師Arjuna Siva曾參與三項專利中提及裝置開機後即可連接上網技術設計，但卻未列入專利申請持有人名單內，同時Arjuna Siva後續也出面作證表示自己並非此項專利持有人，因此認定蘋果說詞證據不足。

而另一在美國聖地牙哥地方法院進行的訴訟，目前已經敲定準備在今年4月由法院做出最終裁決，其中牽涉Qualcomm現行授權模式是否涉及壟斷，若最終法院裁決Qualcomm勝訴，意味接下來蘋果除了必須向Qualcomm支付3100萬美元賠償金額，更可能因為此項訴訟必須支付高達數十億美元的賠償費用，同時也將形成法院背書說明Qualcomm目前授權業務並無壟斷問題，勢必也會造成Intel等數據晶片廠商未來與Qualcomm競爭將面臨更大挑戰。

不過，如果法院最終裁定蘋果勝訴，則代表未來Qualcomm授權業務模式將面臨調整，但也有可能因此促成蘋果重新與Qualcomm建立合作關係，對於Intel在內廠商恐怕也會產生不利現象。但若以蘋果最終仍會朝向採用自主設計的數據晶片發展來看，其實目前與各廠商合作模式顯然都僅只是過渡時期的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》