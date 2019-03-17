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蘋果2019春季發表會亮點 可能推出這些新產品

2019-03-17 21:22中央社 台北17日電

蘋果執行長庫克去年在全球開發商會議上演講的檔案照片。 路透
蘋果執行長庫克去年在全球開發商會議上演講的檔案照片。 路透
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蘋果春季發表會將登場，去年以來，蘋果硬體銷售屢傳雜音，軟體服務則表現亮眼，市場傳聞，這次發表會亮點「軟重於硬」，蘋果可能將推出類似Netflix的影音串流服務，進攻OTT市場。

蘋果將在美國時間3月25日、台灣時間3月26日凌晨舉行春季發表會，地點選在賈伯斯劇院（Steve JobsTheater）。

市場傳出，蘋果將在這次發表會推出新聞雜誌服務，蘋果去年3月併購數位雜誌Texture，關於蘋果打造自己新聞雜誌服務的傳聞就不間斷，而更受到大家矚目的是，蘋果有望進軍影音串流平台市場，可能會端出OTT訂閱服務，被外界稱為是「蘋果版的Netflix」，自製的內容也成為市場期待的焦點之一。

美國維德布什證券（Wedbush）分析師伊維斯（Daniel Ives）表示，蘋果若推出電視影音串流服務，預估在3至5年內有機會吸引約1億訂閱戶，蘋果營收也可望多出100億美元的成長空間，在軟體服務也是大幅度的進展，但也意味著蘋果必須持續投入資金在原創內容上，今年預估可達10億美元。

另外，配合新的訂閱服務推出，市場也傳出，蘋果可能會在春季發表會釋出行動作業系統iOS 12.2 正式版，將有全新的訂閱服務管理、介面也加入「遙控器」APP，此外，還有4款全新的動畫表情（Animoji）。

而在硬體的部分，市場則傳出蘋果春季發表會上，可能會更新iPad、iPad mini、 AirPods 2與AirPower等產品線，但整體發表會重點應該是「軟重於硬」。

去年蘋果硬體銷售雜音不斷，反倒是軟體服務表現亮眼，蘋果也計畫在軟體服務上下更多功夫，根據蘋果去年11月公布的財務資料顯示，來自iPhone的營收近6成，Mac筆電為12%，iPad則有7%；軟體服務貢獻營收16%，被認為成長空間龐大。

蘋果軟體OTT
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