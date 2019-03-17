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回應投訴，蘋果指Spotify貪圖更多收益、將使音樂產業走上回頭路

2019-03-17 09:42楊又肇

針對Spotify稍早歐盟提出投訴，指控蘋果以違反公平競爭方式影響其串流音樂服務於市場發展，蘋果稍早以公開聲明形式向Spotify反擊，認為Spotify僅希望透過App Store獲得好處，卻不打算任何貢獻。

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就蘋果說明，Spotify現今之所以能有每季營收超過10億美元的發展規模，有絕大部分得利於藉由蘋果的App Store發行app，藉此吸引更多消費者使用。而蘋果並未向Spotify收取任何上架發行費用，僅要求以付費訂閱獲利的30%營收作為分潤，甚至在訂閱超過一年之後就會將分潤比例降為15%。

而就蘋果說法，App Store的運作模式僅針對收費、訂閱使用項目獲取營收要求分潤，事實上84%比例的app都是以免費形式、透過嵌入廣告內容或銷售實質商品、服務獲利，這些都不會被蘋果收取分潤，僅像Spotify以付費、訂閱使用數位內容的app，會由蘋果額外收取分潤。這些app在整體比例上並不算多，但依然可藉由龐大iOS平台裝置用戶量累積高額營收。

不過，蘋果認為Spotify提出投訴的主要原因，其實是不想付諸任何貢獻，單純只想藉由App Store的規模優勢獲取大量用戶。

另一方面，針對Spotify指稱蘋果拒絕使其推出對應Apple Watch的app內容，同時也限制數位助理服務Siri連接Spotify功能的指控，蘋果則強調Spotify實際上已經在Apple Watch提供一款app，同時也說明已經與Spotify洽談如何將服務與Siri整合。

至於Spotify方面的說法，則認為蘋果要求30%營收分潤之餘，更推出自有Apple Watch串流音樂服務，為了能在營收支出平衡，必須被迫將服務訂閱費用從原本的9.99歐元提高至12.99歐元。另外，Spotify也指控蘋果限制第三方app不得透過外部連結方式向使用者提供促銷資訊，或是以外部機制進行付費，讓服務拓展受到不少侷限。

對於Spotify過去致力音樂產業發展的努力，蘋果表示認同，並且強調本身也同樣在音樂產業持續推動發展，同時也說明藉由App Store讓許多與Spotify相仿串流音樂服務能有更大成長，但認為Spotify在這些努力的背後，其實是想爭取更多獲利，甚至直指Spotify日前參與抗議美國版權局提高串流音樂授權費用決議，將會嚴重影響音樂產業發展，甚至讓音樂產業走向回頭路。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟蘋果Spotify

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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