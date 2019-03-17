傳與祖克柏理念不合，Facebook產品長、WhatsApp負責人離開

先前才傳出因為Facebook執行長Mark Zuckberg過度介入營運，使得Instagram兩名共同創辦人決定離開，而稍早再傳出Facebook產品長Chris Cox與後來接手負責WhatsApp業務的Facebook副總裁Chris Daniels也將離開，同樣也傳與Mark Zuckberg理念不合有關。

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紐約時報引述消息指出，Chris Cox與Chris Daniels主要都是因為Facebook執行長Mark Zuckberg堅持主導一切，同時計畫將Facebook、Instagram、WhasApp與Messenger服務整合，並且打造一款強調隱私為重的單一線上社群服務平台，使得負責接手WhatsApp業務的Chris Daniels認為未來將面臨產品成長幅度受限，同時個人發展表現也可能因此受影響。

而身為Facebook早期工程師成員之一的Chris Cox，在Mark Zuckberg後續說明中表示Chris Cox早已有離開Facebook的想法，而在協助改善Facebook產品之後，決定從Facebook離開。

目前Facebook並未計畫另尋產品長合適對象，但包含Chris Cox與Chris Daniels所負責業務項目都已經找到接手對象，並且將直接向Mark Zuckberg匯報。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》