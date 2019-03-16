蘋果、高通遞交結案陳詞 法院預計4月裁決雙方訴訟結果

蘋果與Qualcomm稍早於美國聖地牙哥地方法院遞交雙方結案陳詞，預計將在4月由法院做出裁決，屆時應該就能確認雙方訴訟結果。

分享 facebook

就蘋果法律顧問Juanita Brooks表示，Qualcomm之所以提告原因，起因於蘋果從2016年開始在iPhone產品採用Intel數據晶片。雖然蘋果在此之前均與Qualcomm維持獨家合作，但蘋果認為既然Qualcomm本身也與眾多手機品牌合作，本身自然也能使用其他廠商提供數據晶片。

而Qualcomm則是在後續再以三項專利侵權為由，向蘋果提出控訴，同時也強調雖然前蘋果工程師Arjuna Siva曾參與三項專利中提及裝置開機後即可連接上網技術設計，但並未列入專利申請持有人名單，Arjuna Siva後續也出面作證表示自己並非此項專利持有人。

目前Qualcomm要求蘋果應就每款涉及侵權的iPhone產品支付1.4美元賠償金額，累計約3100萬美元。而在雙方遞交結案陳詞之後，法院預計將會在4月做出裁決，屆時將可確認將由蘋果或Qualcomm勝訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》