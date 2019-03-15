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蘋果WWDC開發者大會 6月3日至7日美國登場

2019-03-15 17:34中央社 台北15日電

蘋果公司（Apple）宣布將於6月3日至7日在美國聖荷西舉辦全球開發者大會（WW...
蘋果公司（Apple）宣布將於6月3日至7日在美國聖荷西舉辦全球開發者大會（WWDC19）。 路透社
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蘋果公司（Apple）今天在官網宣布將於6月3日至7日在美國聖荷西舉辦全球開發者大會（WWDC19），全球最具創新與創意的開發者將齊聚一堂，報名截止日期為台北時間3月21日。

Apple表示，全球已有超過14億台裝置使用iOS、macOS、watchOS或tvOS，WWDC19將帶領參與者深入了解這些平台的未來發展，而在開發者仰賴的技術和架構背後，打造出這一切的Apple工程師也將與參與者共同交流合作。

2019年WWDC將於Keynote發表會上展示Apple最新的動向，並表揚開發者在各領域創造全新體驗的突破性成果，領域範圍包括機器學習、擴增實境、健康與健身等。今年的大會內容包括技術研討課程、實機操作實驗室與來賓演講。

Apple全球行銷資深副總裁希勒（Philip Schiller）表示，WWDC是Apple的年度最大盛會，它匯聚了世界各地最具創意與熱情的開發者，與上千位Apple工程師一同了解Apple最新的平台創新功能，並作為一個社群彼此相互交流。

開發者可在台北時間3月21日上午8時前，透過WWDC網站申請門票。門票透過隨機抽選方式發配，開發者將在台北時間3月22日上午8時前收到申請狀態通知。全球開發者與Apple愛好者可以透過iPhone、iPad和AppleTV上的 WWDC App，以及Apple開發者網站，觀賞大會現場直播。

Apple表示，學生是Apple開發者社群不可或缺的成員，去年參與WWDC的學生開發者橫跨了41個不同的國家或地區。今年WWDC有多達350項獎學金，讓所有STEM（科學、技術、工程和數學）教育組織的學生與成員有機會獲得免費的WWDC門票和住宿。

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