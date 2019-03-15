Tesla揭曉「S3XY」車款最新成員Model Y 搶攻更親民SUV電動車市場

如同先前預告，Tesla稍早正式對外公布旗下「S3XY (SEXY)」系列車款中的Model Y實際細節，並且確定定位在7人座的SUV休旅車款，定價則從3萬9000美元起跳，最高可對應行駛距離長達300英哩 (約480公里)。

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等級定位稍比先前推出的Model 3高一些，同時相比Model X車型小了一點，並且去除鷗翼式上掀車門設計，但Model Y依然可容納7人乘坐，而內裝配置則與Model 3相近，同樣搭載全景天窗、大尺寸螢幕設計的中置觸控顯示面板等配備。

而電池部分一樣放置在車身底部，而因為本身定位在休旅車使用需求，因此整體相對比較追求行進時的穩定，而非追求高速行駛使用目的，但基本上依然可在3.5秒內從時速0英哩加速至60英哩，極速依然可達每小時241公里。

此次推出的Model Y基本上區分標準 (Standard Range)、長距 (Long Range)、雙馬達全輪 (AWD)，以及性能 (Performance)四種版本，其中最高階版本價格為6萬美元，基本標準版本則為3萬9000美元，換算成新台幣價格約從120萬元起跳，但最長續航距離則縮減為230英哩，約為370公里，從0英哩加速到60英哩的時間為5.9。

依照Tesla執行長Elon Musk的說法，Model Y標準版本最快可在2021年春季開始出貨，預計在今年下半年進入量產，而其餘版本則要等到2020年秋季供貨，但無論是哪一種車款都能從即日起接受預訂。

另外，Elon Musk也透露Model Y同樣也能獲得完整版的全自動駕駛功能，而其他車款也能透過軟體更新方式獲得升級，但相關功能依然要等美國相關監理機構審核批准，因是實際釋出更新時間暫時還無法確認。

至於針對Tesla系列車款仰賴的Supercharger超級充電站建置進度，Tesla表示目前在全球36個國家地區已經超過1400處的充電站，充電器數量則累積超過12000座 (目前在台灣地區的充電站也已經延伸到花東地區)，同時更快的3.0版本充電器也會陸續在各個充電站佈署。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》