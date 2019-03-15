BlackBerry成立全新子公司 加深與美國聯邦政府合作關係

BlackBerry稍早宣布在美國紐約成立全新子公司BlackBerry Government Solutions，預計以此協助加速美國聯邦風險與授權管理計畫 (FedRAMP)提案，並且讓BlackBerry與美國聯邦機構建立更深連結，同時也能提高BlackBerry在美國政府部門影響力，確保BlackBerry旗下資安解決方案及Spark平台符合美國聯邦風險，以及授權管理計畫和ATO (Agency/Component Authority to Operate)認證。

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過去以來，BlackBerry幾乎是所有美國聯邦政府機構指定合作安全及資料隱私供應商，其中包含國防部、能源部、國土安全部、司法部、交通部、財政部以及退伍軍人事務部均採購BlackBerry提供技術產品，藉此確保資訊安全。

其中，聯邦政府機構藉由BlackBerry所提供端對端軟體堆疊技術安全管理各類終端設備，例如智慧型手機、平板電腦、筆電與相關物聯網裝置，並且在使用電子郵件、簡訊及語音通話過程中確保敏感資料不致於外洩，同時BlackBerry旗下危機溝通處理解決方案更保護超過70%以上的美國聯邦職員資訊安全。

而此次成立的全新子公司BlackBerry Government Solutions，將由2016年即加入BlackBerry的美國海岸防衛隊退役海軍少將Robert "Bob" E. Day擔任總裁，主要負責協助加速美國聯邦風險與授權管理計畫提案，藉此讓BlackBerry能與美國聯邦政府機構建立更緊密合作連結。

依照目前BlackBerry業務發展，藉由安全加密為基礎的技術依然會是BlackBerry主力發展項目，而從過去以來便與美國聯邦政府有密切合作關係情況下，更使BlackBerry旗下加密技術獲得市場肯定，進而持續擴展應用於企業應用、物聯網、車聯網等加密保護需求。同時，針對接下來透過5G網路串連的眾多聯網裝置應用，BlackBerry認為將能帶來更大的發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》