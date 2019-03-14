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因FB癱瘓感到焦慮？小心你得了社交媒體中毒症

2019-03-14 22:06香港01 記者朱加曦／報導

Facebook旗下社交程式，包括Instagram一度停頓，出現當機狀況逾6小...
Facebook旗下社交程式，包括Instagram一度停頓，出現當機狀況逾6小時。 歐新社
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每天睜開眼睛後，要做的第一件事便是──玩手機。隨科技普及，我們的生活離不開電子器材，不論外賣、召的士或娛樂等，只要靠一支手機，便能解決所有問題。漸漸地，社交網絡延展至應用程式，成為約會朋友和溝通的好工具，但昨晚Facebook旗下社交程式，包括Instagram一度停頓，出現當機狀況逾6小時，有本地網民亦稱Whatsapp不能發送圖片，引起眾人熱烈討論。

手機成為不可或缺的東西，試過一兩次趕著出門，忘記帶電話，結果整日滿腦子都是手機，以及未能即時回覆好友的訊息，感覺形同小災難般，在短短十小時內，內心一直忐忑不安。這次的死機事件，雖北美和歐洲的問題最為嚴重，但本地亦有網民稱，凌晨時分無法登入facebook和正常使用Whatsapp，而筆者當時的facebook主頁，亦不停出現重新整理的狀態，直至今早再開，才回復正常。

這次事件提醒我們，不能過分依賴社交媒體，香港青年協會全健思維中心早前便公布一項調查，指三成受訪青少年每天會花3至4小時，透過社交媒體與戀人溝通，但有超過六成受訪者表示，曾因使用社交媒體溝通，而與情人產生誤會，甚至逾半的人會利用社交媒體表白或提分手，受訪者阿娜表示，自己會在社交媒體檢查男友的即時動態，但卻影響了自己生活。

社交媒體是時下「放閃」的平台，透過分享照片和對話，告訴別人自己過得有多好，生活有多美妙，不過照片背後的辛酸，卻無人問津，讓不少人投入這個夢幻和表面的泡泡之中。因此，即使方便，也要適時抽離，海外網站motto.time早年便整理出5個社交媒體中毒的徵狀，讓人檢查自己是否已「走火入魔」：

1.拍照只為了被按讚

2.無法專心做事

3.對網上動態無所不知

4.經常覺得朋友生活得比較好

5.不能上網就會焦慮

比起透過手機的冷冰冰對話，筆者較愛當面的交談，不僅能夠根據對方聆聽時的心情，作出語氣的變化，而且也較有「對話」的感覺，而不是在向一件死物說話，故訴心事時亦較為舒暢。由此可見，朋友還是要約出來見面的！

文章授權轉載自《香港01》

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