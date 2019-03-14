換上可隨光線折射產生不同色澤 Gogoro 2 Rumbler鎖定年輕男性用戶

去年針對年輕女性族群打造粉紅色款Gogoro 2 Delight之後，Gogoro稍早宣布針對年輕男性用戶族群推出採閃霧銀與霧面黑雙色特殊塗裝，同時融合先前 分享 facebook 相比先前在粉紅色款Gogoro 2 Delight採用配色，Gogoro 2 Rumbler採用上下分明的閃霧銀與霧面黑雙色塗裝，其中在車輛前裝飾板與兩側面板採用閃霧銀塗裝可在不同光線折射產生不同光澤，其中原因便是在烤漆採用相當純粹的銀漆，不加上額外金粉增加亮度，同時也因為減少外部金油塗佈，藉此讓烤漆表面可以隨著光線折射產生不同亮光色澤，並且呼應此次「#閃開」宣傳口號。 不過，由於少了外部金油層保護，雖然整體上可以增加烤漆折射亮度，但也會因此降低面板耐刮程度，因此騎乘與停放過程可能多少要更注意一些。

分享 facebook

分享 facebook

至於車輛本身依然是以Gogoro 2系列車款為基礎，其中在手把部分加上類似Gogoro 2 Advanture的護弓設計，輪胎部分也配置巧克力胎，而後方傳動鏈條部分也比照Gogoro 2 Caferacer採直接外露設計，座墊左右銘牌則以全黑形式呈現，大燈組也以燻黑形式呈現，並且配置鋁合金土除。

基本上，Gogoro 2 Rumbler就很像是目前許多人騎乘的YAMAHA新款BWS的風格，而整體車高設計則與Gogoro 2系列相仿，一樣配置新款AIRFLOAT空氣座墊，而其他配置如SBS (Synchronized Braking System)同步煞車系統、金屬煞車油管，以及新版iQ System智慧系統5.0等功能，大致上都與先前推出車款相同。

目前Gogoro 2 Rumbler已經可以在Gogoro直營或授權經銷門市試乘，從即日起到4月14日間試騎，並且完成問券填寫即可獲得MJF X Gogoro閃開手電筒，而搭配政府電動車輛補助方案，最低可以新台幣52800元起價格購車。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》