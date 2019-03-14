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Google硬體部門大調整 可能影響未來平板、筆電發展方向

2019-03-14 10:10楊又肇

根據Business Insider網站報導指出，Google硬體部門將精簡旗下工作人員規模，並且與數十名包含負責筆電及平板產品的工程師、項目經理在內人員進行洽談，預期將這些人力資源重新分配到其他部門。

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雖然Google並未對此報導做任何回應，但Business Insider網站強調從相關消息獲知Google硬體部門已經進行數十名工作人員職務異動。

而此次受影響產品項目，預期為搭載Chrome OS的Chromebook筆電及平板類產品，但可能最受影響的產品會是平板裝置，筆電產品則依然會持續藉由Chrome OS作業系統發展，進而在市場繼續推行Chromebook系列產品。

因此就整體而言，此次人力精簡並非為了進一步節省開銷成本，而是剔除發展性比較不高的產品，包含Pixel系列手機、智慧連網設備等產品並未受到實質影響。同時，因為Google也將相關職務受影響的員工重新安排合適工作位置，實際上並未出現明顯人員裁撤情況。

不過，Google硬體部門能否順利增加更多獲利機會，依然是市場持續關注重點，畢竟在財務盈虧自理情況下，Google硬體部門也無法透過其他方式填補硬體銷售上的虧損。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleChromeChromebook

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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