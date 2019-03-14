Google釋出Lookout app 借助人工智慧協助視力障礙者「看見」前方物件

去年曾在Google I/O 2018期間提及的Lookout發展項目，稍早由Google針對美國地區的Pixel系列手機釋出app內容，將可藉由Google Lens技術基礎，透過手機相機鏡頭拍攝前方影像，進而識別周遭影像內容，並且透過描述文字轉成語音，讓有視力障礙的人士能藉此「看見」前方物件。

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類似的應用，其實微軟在先前也曾以概念式智慧眼鏡「Pivothead SMART」，讓視力障礙者能藉此「看見」前方影像，而Google則是進一步透過軟體，搭配既有手機硬體資源實現相同功能效果。

只要使用者開啟Lookout app，基本上就會自行運作，使用者基本上無需透過手動方式進行額外操作，但Google建議使用者可以盡可能讓手機鏡頭朝向前方，以利Lookout app持續進行辨識。

目前Lookout app僅先針對美國地區的Pixel系列手機使用，預期在累積更多使用經驗，並且做更多改良之後，將會在美國以外更多地區，同時開放更多第三方品牌手機使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》