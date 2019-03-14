亞馬遜收購智慧家居產品新創公司eero 補齊物聯網生態發展拼圖

亞馬遜稍早宣布收購智慧家居產品新創公司eero，預期將eero旗下Wi-Fi路由器在內產品建立本身完整的物聯網市場生態。

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市場看法認為，雖然亞馬遜過去持續在人工智慧、網路數據與連網設備應用有不少投入，但正式收購2014年成立的eero，透過旗下很早就已經推出支援Mesh Wi-Fi連接技術的路由器產品補齊完整的物聯網市場生態。

eero分別由Nick Weaver、Nate Hardison、Amos Stvich等人創立，在2016年就已經藉由Mesh Wi-Fi技術打造無線路由器產品，藉此讓居家佈建的無線網路訊號更為穩定，甚至可藉由模組化擴展更大連接範圍，另外軟體方面也提供廣告攔截、VPN等安全功能 (但必須付費訂閱使用)

在由亞馬遜收購之前，eero已經分別在2015年獲得500萬美元融資，並且在後續融資接連獲得3500萬美元、5000萬美元融資，在2016年5月的融資金額規模已經高達9000萬美元，市值更達2.78億美元，每年更有約500萬美元營收表現。

而亞馬遜確定收購eero之後，預期將藉此補齊本身在物聯網應用市場欠缺的無線路由器產品發展能力，相比競爭對手Google已經推出自有無線網路路由器Google Wi-Fi的情況，並且在2014年收購智慧連網設備廠商NEST，亞馬遜預期可透過eero進一步擴展更大規模的物聯網市場發展。

目前亞馬遜藉由旗下數位助理服務Alexa，已經成功與諸多品牌家電、裝置建立連接應用關係，同時也透過Alexa Skill持續擴展Alexa數位助理服務的應用能力，並且透過Echo系列裝置讓使用者能透過口語、影像等方式進行人機互動。

Alexa數位助理服務至今已經可以跟超過4500種品牌、28000種連網裝置互動，而亞馬遜也持續收購Annapurna Labs、Blink、Ring在內物聯網應用相關廠商，此次收購eero更可進一步建立完整物聯網生態，或許將使亞馬遜在物聯網應用發展更上一層樓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》