Google、微軟準備推出雲端串流遊戲服務 蘋果也可能在今年加入

Google在不久前透露將在GDC 2019遊戲開發者大會上說明旗下雲端串流遊戲服務Project Stream,而微軟在去年也已經展示旗下以Azure雲端服務平台運作的Project xCloud,同樣可讓使用者透過連網裝置遊玩3A等級遊戲內容,似乎顯示今年雲端串流遊戲將會成為全新發展應用模式。

分享 facebook

從微軟在稍早的Inside Xbox直播內容所展示項目,顯示旗下Project xCloud雲端串流遊戲服務將可讓Android手機也能順利遊玩《極限競速:地平線4》在內3A等級遊戲作品,同時可藉由藍牙連接方式使用Xbox One控制器進行遊玩。

另一方面,Google也計畫在GDC 2019期間正式揭曉旗下雲端串流遊戲服務Project Stream,並且標榜只要裝置可以透過Chrome瀏覽器上網,就能透過此項服務遊玩包含《刺客教條:奧德賽》在內遊戲作品。

而蘋果方面,其實在去年時候也有消息傳出可能打造以訂閱形式使用的遊戲服務,預期也會藉由雲端串流方式讓使用者能以跨裝置方式遊玩更多遊戲內容。

但蘋果目前並未對此類傳聞作回應,或許將會在今年WWDC 2019期間進一步作說明。

Gather around as we unveil Google’s vision for the future of gaming at #GDC19. Join us live 3/19 at 10 a.m. PT → https://t.co/rb6fN26PDi pic.twitter.com/Vd242KZAWO