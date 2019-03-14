Google、微軟準備推出雲端串流遊戲服務 蘋果也可能在今年加入

Google在不久前透露將在GDC 2019遊戲開發者大會上說明旗下雲端串流遊戲服務Project Stream，而微軟在去年也已經展示旗下以Azure雲端服務平台運作的Project xCloud，同樣可讓使用者透過連網裝置遊玩3A等級遊戲內容，似乎顯示今年雲端串流遊戲將會成為全新發展應用模式。

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從微軟在稍早的Inside Xbox直播內容所展示項目，顯示旗下Project xCloud雲端串流遊戲服務將可讓Android手機也能順利遊玩《極限競速：地平線4》在內3A等級遊戲作品，同時可藉由藍牙連接方式使用Xbox One控制器進行遊玩。

另一方面，Google也計畫在GDC 2019期間正式揭曉旗下雲端串流遊戲服務Project Stream，並且標榜只要裝置可以透過Chrome瀏覽器上網，就能透過此項服務遊玩包含《刺客教條：奧德賽》在內遊戲作品。

而蘋果方面，其實在去年時候也有消息傳出可能打造以訂閱形式使用的遊戲服務，預期也會藉由雲端串流方式讓使用者能以跨裝置方式遊玩更多遊戲內容。

但蘋果目前並未對此類傳聞作回應，或許將會在今年WWDC 2019期間進一步作說明。

Gather around as we unveil Google’s vision for the future of gaming at #GDC19. Join us live 3/19 at 10 a.m. PT → https://t.co/rb6fN26PDi pic.twitter.com/Vd242KZAWO — Google (@Google) 2019年3月12日

其實以雲端串流方式遊玩遊戲，早在許久之前就已經有不少廠商提供相似服務，例如NVIDIA過去就提出GRID技術，讓使用者能藉由GPU加速方式讓遊戲能以串流形式在不同連網裝置上遊玩，而NVIDIA本身也推出名為GeForce Now的雲端串流服務，更早之前也有包含OnLive、Gaikai在內廠商提供雲端串流遊戲服務，其中Gaikai後續更由Sony收購，成為後來的PlayStation Now雲端串流遊戲服務。

近期越來越多廠商開始投入雲端串流遊戲服務，其中部分原因也與目前遊戲市場生態逐漸改變有關，越來越多家用主機平台遊戲、PC平台遊戲陸續受到手機遊戲市場擠壓，使得不少玩家開始轉向手機遊戲，導致雖然遊戲市場依然持續增長，但卻是逐漸往手機遊戲市場靠攏，因此傳統家用主機平台、PC平台遊戲開發者必須構思全新發展模式，而包含微軟、Sony在內遊戲主機兼發行商身分的廠商也更積極尋找下一個發展機會。

在看見傳統影音市場因為銜接雲端串流應用找到全新發展機會，顯然遊戲廠商也開始構思轉向雲端串流應用模式，透過讓玩家僅需支付一定金額費用，即可獲得遊玩眾多遊戲的權益，不僅能刺激吸引更多玩家，甚至可以大幅增加遊戲被遊玩比例，對於整體遊戲生態似乎可以帶來正向發展。

不過，未來雲端串流遊戲服務是否將取代傳統遊戲使用模式，包含Sony、微軟、NVIDIA在內廠商都不這麼認為，反而認為在雲端串流遊戲服務加入競爭之後，將有助於刺激玩家重新審視單機版遊戲內容的遊玩體驗，畢竟現階段雲端串流遊戲的重點還是在於跨平台、可隨時遊玩的便利性，但如果要享受更高畫質，甚至流暢、無延遲的遊玩體驗，單機版遊戲的操作體驗依然會比較好。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》