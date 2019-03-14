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Belkin併入鴻海體系 首度在台啟用旗艦店介紹路由器品牌Linksys、智慧家電品牌Wemo

2019-03-14 22:19楊又肇

鴻海去年宣布以8.66億美元價格買下Belkin，並且併入鴻海旗下子公司鴻騰精密 (Foxconn Interconnect Technology,FIT)體系，但維持Belkin品牌獨立運作之後，先前由Belkin收購的路由器品牌Linksys、智慧家電品牌Wemo，以及家庭用水智慧管理裝置品牌Phyn也一同併入鴻海體系。

在今日 (3/13)活動中，鴻騰精密宣布隨著Belkin併入旗下體系的路由器品牌Linksys、智慧家電品牌Wemo將進駐台北三創生活園區，並且以旗艦店形式讓消費者能近距離體驗其產品。

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除了讓Linksys、Wemo進駐台北三創生活園區，並且宣布在台推出Linksys旗下Mesh Wi-Fi路由器Velop，而Wemo智慧插座產品也將一併在台灣市場推行，藉此加強數位家庭連網應用，並且建立更完整的物聯網生態。

此次在台推出的Velop，除了導入Mesh Wi-Fi可擴充連接技術，並且區分三頻、雙頻規格，其中支援兩組2.4GHz、5GHz頻段的三頻規格版本分別支援AC 2x2 802.11ac Wave 2與MU-MIMO連接模式，最高網路傳輸速度可達2200Mbps，同時每個可擴充模組均可對應有線、無線連接，並且支援自動調整、自動修復網路、優先使用最高網路，同時不會影響整體連接速度，而整體設定流程也十分簡單，更可透過持續更新維持最新功能版本。

而在物聯網應用部分，Linksys旗下產品也支援亞馬遜Alexa、Google Assistant、蘋果HomeKit等常見物聯網應用連接規範。

針對不同使用需求，Linksys也推出最高傳輸速度達1300Mbps的雙頻規格版本，並且可相容與三頻規格版本組網使用，藉此確保整體聯網品質，同時也能以相對較低價格擴充網路覆蓋範圍。

而在安全保護部分，Linksys也與趨勢科技 (Trend Micro)合作名為Shield的防護軟體，提供Velop三頻規格版本使用者訂閱，藉此確保連接安全，另外也能藉由內容過濾、按年齡過濾、惡意網站防護等功能，避免家中成員遊覽不當內容，或是連接具有風險網站造成裝置感染電腦病毒等危險。

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另外，此次同步在台推出的Wemo Mini智慧插座，不但成為Wemo品牌第一款進入台灣市場的市售產品，讓使用者能透過手機遠端開啟、關閉家中電子設備，或是透過設定條件自動啟用，未來也預期推出更多Wemo品牌產品，其中包含智慧開關、燈光調節開關等。

此次推出的Wemo Mini智慧插座，除了能以Wemo官方app進行操作，更可相容IFTTT、亞馬遜Echo、Google Home、Nest Learning Thermostat、蘋果HomeKit連接使用，甚至可以透過亞馬遜Alexa、Google Assistant或蘋果Siri聲控方式操作。

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至於在台推出Linksys、Wemo品牌產品後，接下來也預期會引進家庭用水智慧管理裝置品牌Phyn旗下產品，但目前仍需要一些準備時間，因此預計要下半年間才會在台上市銷售。

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Linksys Velop Mesh Wi-Fi路由器：

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Wemo Mini智慧插座：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網修復

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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