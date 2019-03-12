NVIDIA證實收購以色列晶片設計廠商Mellanox Technologies 強化伺服器等超算領域發展

稍早傳出將以70億美元金額收購以色列晶片設計廠商Mellanox Technologies後，NVIDIA稍早對外證實此項消息，將以每股125美元價格，透過總值達69億美元價格完成收購Mellanox Technologies，而雙方合併預期將在超級電腦市場應用領域有更大發展。

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借助Mellanox Technologies旗下針對伺服器連接使用的網路連接控制晶片，NVIDIA預期將能以此將位於各個節點的伺服器彼此串接，並且藉由協同運算方式創造更大運算能力，因此在多數伺服器均以NVIDIA旗下產品發揮更高運算效能的情況下，NVIDIA認為將可藉由Mellanox Technologies旗下網路控制晶片設計，把更多伺服器串接成為更龐大的「超級電腦」，進而可藉由網路傳輸形式實現更高網路協同運算成效。

而若沒意外的話，NVIDIA預期將可借助Mellanox Technologies技術加強本身GPU Cloud雲端加速平台運作表現，讓更多用戶、合作夥伴可藉由網路協同運算方式獲取更多運算資源。

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在此次收購後，NVIDIA將可在伺服器市場布局有更大發展空間，同時也預期能在更多需要超算能力的能源探勘、學術研究、人工智慧等領域有更多應用機會。

另一方面，收購Mellanox Technologies也有助於NVIDIA目前與阿里巴巴、AWS、百度、Google、微軟、甲骨文、騰訊在內雲端服務提供業者建立更深合作模式，甚至能進一步協助合作夥伴在超算領域有更大成長表現，同時也可能讓現有500強的超級電腦排名再次改變。

對於NVIDIA而言，能在伺服器、雲端運算與超算領域站穩腳步，同時有更大發展空間，將能帶來更大營收機會，而不用過於仰賴消費等級顯示卡銷售表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》