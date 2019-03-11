蘋果二代拆解機器人 每小時回收200支iPhone

2019-03-11 18:30 中央社 台北11日電



蘋果iPhone回收零組件添新利器。蘋果第二代拆解機器人Daisy，每小時可拆解回收200支iPhone，可拆解9款iPhone機種，回收包括稀土、金、鈀等可再利用貴金屬材料。

蘋果在官網持續介紹第二代拆解機器人戴西（Daisy），每小時最多可拆解200支iPhone，將iPhone的主要零組件分解並且歸位，藉此蘋果可以回收iPhone內可用的零組件材料。這些材料包括稀土、鎢以及鋁合金等材料。

蘋果指出，平均在每10萬支iPhone中，戴西機器人可以回收出鋁材料約1900公斤、銅材料約710公斤、金材料約0.97公斤、鈀材料約0.1公斤、銀材料約7.5公斤、錫材料約42公斤、稀土約11公斤、鈷材料約770公斤、鎢材料約93公斤、鉭材料約1.8公斤。

根據蘋果官網先前資料，戴西機器人可以拆解9款iPhone機種，戴西機器人部分零組件組成沿襲蘋果首款拆解iPhone機器人Liam。

在2016年3月發表會上，蘋果曾公布第一代可拆解iPhone的機器人Liam的影像，目前的戴西機器人是Liam的後繼者。戴西機器人在去年4月底首次亮相。

外媒先前報導，Liam機器人拆解一台iPhone 6只需11秒，粗估每小時Liam機器人可拆解350支iPhone手機，一年可以拆解120萬支iPhone手機。

蘋果積極布局機器人系統。國外科技網站PatentlyApple去年底報導，一項專利顯示，蘋果正在開發整合行動充電系統和小型基地台的機器人系統，這個機器人系統除了可用來搬運電動車外，系統內無線充電功能，也可以對電動車進行無線充電。