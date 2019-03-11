Tesla官方確認新車款Model Y將於台灣時間3月15日中午12點揭曉

先前已經預告將推出的新車款Model Y，稍早由Tesla官方正式確認將在美國時間3月14日晚間8點揭曉 (台灣時間則為3月15日中午12點)。

分享 facebook

在此之前，其實Tesla執行長Elon Musk早已在日前的Twitter回文中透露Model Y車款發表日期，此次公布消息則是進一步確認發表會具體時間。

從預告圖像顯示，Model Y外型似乎與Model 3相近，但本身定位介於Model 3與Model X之間，車身尺寸相比Model 3增加10%比例，但不會搭載與Model X相同的鷗翼式上掀車門，同時售價也比Model 3稍貴一些。

另外，在電池續航表現方面，Model Y預期採用與Model 3相同的新型21700電池組，並且支援新版超級充電系統V3.0，最高充電功率可達250kW，藉此縮減平均充電所需時間。不過，由於Model Y採用相對較大車身設計，因此實際續航里程距離會比Model 3略減。

就先前說法，Tesla表示Model Y將可在旗下Gigafactory 1電池模組產能提升下，在未來每週實現高達7000輛的產能，同時在中國上海工廠建立之後，將可讓Model 3與Model Y實現年產能達25萬輛的目標。

在近期動態中，Tesla因為宣布大幅降價消息，引起許多Tesla車主不滿，但從Tesla希望持續推行其能源網路服務平台，並且盡可能吸引更多車主加入使用，加上先前其實就有提供購回保證專案的作法，因此大幅降價的情況其實更像是Tesla為了擴展更廣泛用戶族群，而不光只是為了力求生存。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》