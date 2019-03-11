高通要求蘋果支付3100萬美元侵權賠償金額

稍早再次向蘋果提出三項專利侵權訴訟之後，Qualcomm隨即向蘋果要求支付3100萬美元侵權賠償金額。

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Qualcomm提出三項受侵權影響專利，分別包含手機開機後即可立即連網，以及涉及圖像處理與維護電池壽命的專利內容，另外也包含處理app與連網晶片之間數據流量相關專利。同時，Qualcomm也說明3100萬美元侵權賠償金額，是以蘋果每台涉及侵權的iPhone產品應支付1.4美元累加計算得出。

而提出此賠償金額，Qualcomm參考擔任出庭作證的參考商業諮詢公司Torrey Partners董事總經理Patrick Kennedy計算結果，主要針對2017年7月之後開始銷售的iPhone機種，並且包含後續改採Intel連網數據晶片的iPhone機種版本銷售數量計算。

不過，蘋果律師Joe Mueller則認為Qualcomm誇大本身技術專利價值，同時說明將由新關鍵證人出庭作證，藉此推翻Qualcomm說詞。

目前Qualcomm與蘋果雙方訴訟預計再於4月開庭審理，屆時預期將會有更具體裁決進度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》