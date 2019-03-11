Valve證實裁撤部分VR項目研發人員，但強調不影響未來發展

就在動視暴雪 (Activision Blizzard)傳出近800名員工裁撤，同時暴雪 (Blizzard Entertainment)也在不久前證實裁撤約200名左右員工，推行Steam平台服務的Vlave也確認裁撤包含負責虛擬實境產品研發在內13名員工。

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不過，Valve強調並不會改變原本投入虛擬實境應用發展目標，因此旗下SteamVR服務平台依然會持續維持運作，另外與HTC、Oculus VR在內廠商合作的虛擬實境硬體裝置的合作關係也不會改變。

從此次裁撤人員名單中，其中包含負責Steam平台與外接顯示卡盒裝置相容支援的Nat Brown，以及包含負責虛擬實境應用項目的Rob Rydberg，同時也包含部分曾經參與Steam Controller研發作業的開發人員。

Valve方面僅證實確實近期有部分員工終止工作合約，同時也強調公司未來發展方向不會因此做改變，但並未透露員工離開原因。

雖然過去認為虛擬實境將能帶動全新遊戲體驗，但由於相關技術瓶頸，以及裝置設備建置成本能難以親民化，加上虛擬實境應用市場後來因為Google在內廠商推行輕量等級的使用體驗，使得藉由HTC VIVE、Oculus Rift在內裝置體驗的虛擬實境應用，被進一步歸類在更高階 更花錢 的虛擬實境體驗，而目前也較多應用在大型遊樂場所、主題展覽，或是教學、訓練應用場景，因此短時間內也更難在一般消費市場普及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》