川普的一次口誤 蘋果索性以「Tim Apple」做品牌行銷

因為美國總統川普在勞動力政策諮詢委員會上的口誤 (或故意) ，將蘋果執行長Tim Cook稱為「Tim Apple」，進而在網路社群、新聞報導引起諸多討論與轉貼之後，Tim Cook隨後索性將個人Twitter帳號上的名稱改為「Tim Apple」，甚至以蘋果符號「」替代Apple文字。

分享 facebook

而這樣的操作其實相當幽默，同時對於蘋果品牌行銷也能帶來極大成效，因此其實也不得不佩服蘋果的公關行銷思維，在這樣的操作之下，不但顯得蘋果並不在意川普是否不小心將執行長名字弄錯，更讓許多人直接記住蘋果品牌。

另一方面，蘋果在蘋果符號「」更加了一些巧思，並非以通用Unicode編碼表示，而是採用蘋果iOS、macOS作業系統內建字碼，因此如果透過Android、Windows等非蘋果作業系統裝置開啟頁面的話，僅只會留下「□」等字碼，或是以空白呈現，並且更容易讓人持續討論這樣的情況。

不過，無論這樣的操作是否能吸引更多人使用蘋果產品，但至少在此次川普口誤情況之下，蘋果又再次展現漂亮的公關行銷操作，成功地用最少資源讓更多人認知蘋果品牌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》